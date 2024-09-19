Ortanyal Didem "Midem Bulandı" Diyerek Sahnedeyken Başına Gelen Tuhaf Olayı İtiraf Etti!

'Oryantal Didem' olarak tanıdığımız Didem Kınalı geçtiğimiz gün Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Her açıklamasıyla ayrı bir olay olan Oryantal Didem bu sefer de 'midem bulandı' diyerek başına gelen tuhaf olayı anlattı.