Ortanyal Didem "Midem Bulandı" Diyerek Sahnedeyken Başına Gelen Tuhaf Olayı İtiraf Etti!
Ortanyal Didem "Midem Bulandı" Diyerek Sahnedeyken Başına Gelen Tuhaf Olayı İtiraf Etti!
'Oryantal Didem' olarak tanıdığımız Didem Kınalı geçtiğimiz gün Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Her açıklamasıyla ayrı bir olay olan Oryantal Didem bu sefer de 'midem bulandı' diyerek başına gelen tuhaf olayı anlattı.
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Bir döneme kıvrak danslarıyla damgasını vuran Didem Kınalı namıdiğer Oryantal Didem, son dönemlerde şarkıcılık kariyeriyle karşımıza çıkıyor.
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11 yaşında annesi ve babası tarafından maddi imkansızlık neden gösterilerek pavyona çalışmaya gönderilen Didem, yaptığı açıklamalarla da zaman zaman gündeme damgasını vuruyor.
Katıldığı bir programda kendisinin 12 yaşındayken konsomatrislik yapmasını isteyenler olduğunu belirterek konuyu "Ne olduğunu bilmiyordum. ‘Erkeklerin yanına oturup içki içeceksin’ dediler. ‘İyi deneyeyim ama ben içki içemem’ dedim” ifadeleriyle anlatmıştı.
Yürek yakan geçmişiyle zaman zaman içimizi sızlatan Oryantal Didem son olarak Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu.
İbo Show'la tanınırlık kazanan Didem "Oryantalliği neden bıraktın, iyi kazanmıyor muydun?" diye soran Kerimoğlu'na "Ne iyi kazanması! Benim kıyafetlerim 30 bin TL idi, ben 5 bin TL'ye sahne alıyordum" diyerek cevap verdi:
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"Aldığım kıyafetin parasını bile çıkaramıyordum. Ben, başkaları gibi masa masa gezip para toplamadım. Takmak isteyen olursa sahneye gelip takıyordu."
Ardından sahnede yaşadığı en garip olayı "Midem bulandı" diyerek itiraf eden Oryantal Didem'den itiraf gibi açıklama geldi:
"Çok şey yaşadım ama en garibi, bir gün sahnede dans ediyordum. Ön masalarda oturan bir beyefendi ayağa kalktı, elini uzattı elimi öpmek için ve bir anda parmağımı ısırdı."
"Başta şaka yapıyor zannettim, çekmeye çalıştım ama ben çektikçe o daha çok ısırdı. En son çığlıklarımı duyan garsonlar araya girdiler, ancak öyle bıraktı. Kulise geçtim ve pansuman yapmak zorunda kaldık, parmağımı kanatmıştı."
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