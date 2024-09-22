Aniden Yüklenen Erilliğiyle Dikkat Çeken Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesinde "Kadınlarla Cinsellik" İtirafı!
Aniden Yüklenen Erilliğiyle Dikkat Çeken Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesinde "Kadınlarla Cinsellik" İtirafı!
Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına katılıp yalan makinesine bağlanan, aniden yüklenen erilliğiyle de gündemden düşmeyen Kerimcan Durmaz, kadınlarla cinsellik konusunda yeni bir itirafta bulundu!
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Uzun bir süre ortalıktan kaybolduktan sonra, ilk başlardaki gibi YouTube videolarıyla hayatımıza fazla hızlı bir dönüş yapan Kerimcan Durmaz, şimdilerde eskisinden de çok konuşuluyor biliyorsunuz.
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Yakın arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği videolarla gündeme gelen Kerimcan, en çok da aniden yüklenen ve hiç de alışık olmadığımız "eril" enerjisiyle dikkat çekiyor.
En başlarda "makara yapıyor" fikriyle değerlendirilen erillik meselesi zaman içerisinde epey ciddileşti. Önce sakallarını uzattı, sonra saçlarını kestirdi, dolgularını çıkarttı ve vücut çalışmaya başladı.
Yepyeni biri olan Kerimcan, geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın "Pembe Yalanlar" programına konuk oldu.
Kendi isteğiyle yalan makinesine bağlandı ve sorulara da çatır çatır cevap verdi. Belki denk gelmişsinizdir, sabah saatlerinde "Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istedin mi?" sorusuna verdiği cevapla gündeme oturmuştu.
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Yine aynı videodan bir kesitle dikkat çeken Kerimcan Durmaz, bu sefer de Samet Liçina'nın özel olarak rica ettiği "Daha önce hiç bir kadınla birlikte oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
Önce utanan Kerimcan, sonra "Evet oldum. Bir değil birkaç kere, öyle mi demem gerekiyor?" cevabını verdi ve yalan makinesinde de doğrulandı itirafı!
İşte o anlar:
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