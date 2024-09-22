Orkun Işıtmak Sordu: Kerimcan Durmaz Daha Önce Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmak İstedi mi?
Orkun Işıtmak Sordu: Kerimcan Durmaz Daha Önce Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmak İstedi mi?
Son dönemlerin en popüler Youtuber'larından biri olan Orkun Işıtmak 'Pembe Yalanlar' programında Kerimcan Durmaz'ı konuk etti. Cesur bulunan sorular yönelten Işıtmak, Durmaz'a daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyip istemediğini sordu.
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"Aşkıımm olayssınnnn", "ablan star bebeğim" gibi cümleleri lügatımıza ekleyen Kerimcan Durmaz son dönemlerin en popüler fenomenlerinden bir tanesi şüphesiz.
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Yakın zaman önce kendisini bir anda spora verip kas yapan, sakal bırakan ve tesbih sallamaya başlayan Kerimcan'ın eril enerjisindeki yükseliş gündeme damgasını vurmuştu.
Ne yapsa olay olan Kerimcan Durmaz, bu sefer de Orkun Işıtmak'ın YouTube'dan yayınladığı yalan makinesi serisi "Pembe Yalanlar" programının konuğu oldu.
Işıtmak, Durmaz'a "Hiç cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı düşündün mü?"diye bir soru yöneltti. Soru karşında pek düşünmeyip "Evet" yanıtını verdi.
"15-16 yaşlarında ne yapacağıma karar verme aşamasındaydım. Ergenlik kısmındayken tabii ki bu kafamda kuruldu, düşünüldü" diyen Kerimcan "'Öyle olursa ne olur, mutlu olur muyum?' diye kafamda çok çeliştim ifadelerini kullandı.
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