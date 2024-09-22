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Orkun Işıtmak Sordu: Kerimcan Durmaz Daha Önce Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmak İstedi mi?

Orkun Işıtmak Sordu: Kerimcan Durmaz Daha Önce Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olmak İstedi mi?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.09.2024 - 14:21

Son dönemlerin en popüler Youtuber'larından biri olan Orkun Işıtmak 'Pembe Yalanlar' programında Kerimcan Durmaz'ı konuk etti. Cesur bulunan sorular yönelten Işıtmak, Durmaz'a daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyip istemediğini sordu.

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"Aşkıımm olayssınnnn", "ablan star bebeğim" gibi cümleleri lügatımıza ekleyen Kerimcan Durmaz son dönemlerin en popüler fenomenlerinden bir tanesi şüphesiz.

"Aşkıımm olayssınnnn", "ablan star bebeğim" gibi cümleleri lügatımıza ekleyen Kerimcan Durmaz son dönemlerin en popüler fenomenlerinden bir tanesi şüphesiz.

Yakın zaman önce kendisini bir anda spora verip kas yapan, sakal bırakan ve tesbih sallamaya başlayan Kerimcan'ın eril enerjisindeki yükseliş gündeme damgasını vurmuştu.

Yakın zaman önce kendisini bir anda spora verip kas yapan, sakal bırakan ve tesbih sallamaya başlayan Kerimcan'ın eril enerjisindeki yükseliş gündeme damgasını vurmuştu.

Müzik dünyasına da giriş yapan fenomenin şarkı ve klipleri de epey dikkat çekmişti:

Ne yapsa olay olan Kerimcan Durmaz, bu sefer de Orkun Işıtmak'ın YouTube'dan yayınladığı yalan makinesi serisi "Pembe Yalanlar" programının konuğu oldu.

Ne yapsa olay olan Kerimcan Durmaz, bu sefer de Orkun Işıtmak'ın YouTube'dan yayınladığı yalan makinesi serisi "Pembe Yalanlar" programının konuğu oldu.

Işıtmak, Durmaz'a "Hiç cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı düşündün mü?"diye bir soru yöneltti. Soru karşında pek düşünmeyip "Evet" yanıtını verdi.

Işıtmak, Durmaz'a "Hiç cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı düşündün mü?"diye bir soru yöneltti. Soru karşında pek düşünmeyip "Evet" yanıtını verdi.

"15-16 yaşlarında ne yapacağıma karar verme aşamasındaydım. Ergenlik kısmındayken tabii ki bu kafamda kuruldu, düşünüldü" diyen Kerimcan "'Öyle olursa ne olur, mutlu olur muyum?' diye kafamda çok çeliştim ifadelerini kullandı.

"15-16 yaşlarında ne yapacağıma karar verme aşamasındaydım. Ergenlik kısmındayken tabii ki bu kafamda kuruldu, düşünüldü" diyen Kerimcan "'Öyle olursa ne olur, mutlu olur muyum?' diye kafamda çok çeliştim ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda da 'En sonunda cinsiyet değiştirmememin benim için hayatı daha mutlu yaşayabilmek olduğuna karar verdim' diyen Kerimcan Durmaz'ın o anlarını da buradan izleyebilirsiniz...

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