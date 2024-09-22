Özge Özpirinçci, Arkadaşları Meriç Aral ile Serkan Keskin'in Bomba Düğününden Yeni Kareleri Paylaştı!
Özge Özpirinçci, Arkadaşları Meriç Aral ile Serkan Keskin'in Bomba Düğününden Yeni Kareleri Paylaştı!
Özge Özpirinçci, defalarca kez ertelenen nikahı sonunda tüm dostları huzurunda yapan Meriç Aral ile Serkan Keskin çiftinin düğününden yeni fotoğraflar paylaştı.
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7 yıldır yaşadıkları aşkla dillerden düşmeyen Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti 3 kez erteledikleri düğünlerini sonunda 19 Eylül'de yaptılar.
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Ha evlendiler, ha evlenecekler diye beklerken geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan çiftin düğününde adeta ünlü akını vardı.
Hazal Kaya, Ali Atay, Bengi Apak, Sarp Apak, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Alina Boz, Umut Evirgen... Kimler vardı kimler!
Etiler'de bulunan bir mekanda yapılan düğündeki davetliler arasında Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk de vardı.
Adeta ünlü düğünlerinin aranan yüzü olan ünlü oyuncu Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın bir ömür mutluluğa "Evet!" dediği gecenin yeni karelerini paylaştı.
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Güzel oyuncu, Instagram'dan peş peşe yayınladığı karelerine de "MS 19.09.2024 ♥️🎤🍾🎉🍰🦢🗣️ Reklam" notunu düştü.
Gecenin yeni fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu elbette...
"Ben evlenme teklifi ettim. Balayına, İskoçya'ya gitmek istiyordum. Sonra İskoçya'ya gittik. İskoçya'da da Serkan, bana evlenme teklifi etti" diyen Meriç Aral'ın güzelliği yine büyüledi.
Bizler de Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftine bir kez daha mutluluklar diliyoruz! ❤️
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