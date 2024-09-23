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Cenazede Ağladı Diye Saldırmıştı: Seren Serengil'i Kale Bile Almayan Gülben Ergen'den Manidar Beğeniler!

Cenazede Ağladı Diye Saldırmıştı: Seren Serengil'i Kale Bile Almayan Gülben Ergen'den Manidar Beğeniler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 20:15

Seren Serengil'in Metin Arolat'ın cenazesinde ağladığı için laf attığı Gülben Ergen, çizgisini bozmadan yalnızca beğendiği yorumlarla meseleye dair fikrini dile getirdi.

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Seren Serengil ve Gülben Ergen'in yıllara yayılmış, bitmek bilmeyen bir küslüğü var biliyorsunuz. Birbirinden hiç hazzetmeyen ikili, rivayete göre et ve tırnak gibiyken bir aşk hikayesi sebebiyle birbirinin en büyük düşmanı haline gelmişti.

Meseleye vakıf olmayanınız ve merak edeniniz varsa ikilinin arasındaki husumetin tüm detayları bu içeriğimizde mevcut:

Seren Serengil'in köpeğinin "Gülben" adını duyunca havladığını biliyor, Gülben'in de Seren'in de zaman zaman birbirine attığı taşlara da şahitlik ediyoruz. Fakat son zamanlarda her zamankinden fazla bir hareketlilik var farkındaysanız.

Seren Serengil'in köpeğinin "Gülben" adını duyunca havladığını biliyor, Gülben'in de Seren'in de zaman zaman birbirine attığı taşlara da şahitlik ediyoruz. Fakat son zamanlarda her zamankinden fazla bir hareketlilik var farkındaysanız.

Nedendir bilinmez Seren Serengil'in Gülben Ergen alerjisi son birkaç aydır epey depreşmiş durumda. Fırsatını bulduğu an Gülben Ergen'e laf atan Serengil durmak bilmiyor şu sıralar.

Nedendir bilinmez Seren Serengil'in Gülben Ergen alerjisi son birkaç aydır epey depreşmiş durumda. Fırsatını bulduğu an Gülben Ergen'e laf atan Serengil durmak bilmiyor şu sıralar.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün de bir polemik yaşanmıştı. Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesinde gözyaşlarına boğulan Gülben Ergen'e kafayı takan Seren Serengil, "rol çalıyorsun orada yapma bari" diyerek çirkin ithamlarda bulunmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün de bir polemik yaşanmıştı. Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesinde gözyaşlarına boğulan Gülben Ergen'e kafayı takan Seren Serengil, "rol çalıyorsun orada yapma bari" diyerek çirkin ithamlarda bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yıllardır Seren Serengil'in tüm taşlarını görmezden gelen Gülben Ergen, yine çizgisini bozmadı. Serengil'le kesinlikle muhatap olmayan şarkıcı, artık moda olduğu üzere göndermesini beğendiği yorumlarla yaptı.

Yıllardır Seren Serengil'in tüm taşlarını görmezden gelen Gülben Ergen, yine çizgisini bozmadı. Serengil'le kesinlikle muhatap olmayan şarkıcı, artık moda olduğu üzere göndermesini beğendiği yorumlarla yaptı.
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