Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul Barosu’nun Yeni Başkanı Belli Oldu: İbrahim Kaboğlu Seçim Yarışını Kazandı!

İstanbul Barosu’nun Yeni Başkanı Belli Oldu: İbrahim Kaboğlu Seçim Yarışını Kazandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 17:50

İstanbul Barosu’nun yeni başkanının eski bir CHP Milletvekili olan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu olduğu belirtiliyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

65 bin üyesi ile dünyanın en büyük baroları arasında bulunan İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı sona erdi. 11 adayın yarıştığı seçimlerde kazanan ismin Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu olduğu belirtiliyor.

65 bin üyesi ile dünyanın en büyük baroları arasında bulunan İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı sona erdi. 11 adayın yarıştığı seçimlerde kazanan ismin Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu olduğu belirtiliyor.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşımı 👇

Gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018 yılında CHP'den milletvekili seçilmişti.

Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018 yılında CHP'den milletvekili seçilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın