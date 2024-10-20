İstanbul Barosu’nun Yeni Başkanı Belli Oldu: İbrahim Kaboğlu Seçim Yarışını Kazandı!
İstanbul Barosu’nun Yeni Başkanı Belli Oldu: İbrahim Kaboğlu Seçim Yarışını Kazandı!
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65 bin üyesi ile dünyanın en büyük baroları arasında bulunan İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı sona erdi. 11 adayın yarıştığı seçimlerde kazanan ismin Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu olduğu belirtiliyor.
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Gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşımı 👇
Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018 yılında CHP'den milletvekili seçilmişti.
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