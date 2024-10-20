Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'nu Hedef Aldı!

Türkiye'ye 3'üncü Nobel Ödülü'nü kazandıran Daron Acemoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut tarafından hedef alındı. Yiğit Bulut, 'Nobel getiren soruymuş; neden bazı ülkeler zengin, diğerleri yoksul!! Ben sana söyleyeyim Daron Bey; sen ve senin gibi kemal derwish türevleri, vahşi kapitalizm, acımasız emperyalizm ve özgürlük süsü verilmiş liberalizm, dünyayı rahat sömürsün diye “teori” ürettiğiniz için!' ifadelerini kullandı.