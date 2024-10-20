Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'nu Hedef Aldı!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'nu Hedef Aldı!
Türkiye'ye 3'üncü Nobel Ödülü'nü kazandıran Daron Acemoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut tarafından hedef alındı. Yiğit Bulut, 'Nobel getiren soruymuş; neden bazı ülkeler zengin, diğerleri yoksul!! Ben sana söyleyeyim Daron Bey; sen ve senin gibi kemal derwish türevleri, vahşi kapitalizm, acımasız emperyalizm ve özgürlük süsü verilmiş liberalizm, dünyayı rahat sömürsün diye “teori” ürettiğiniz için!' ifadelerini kullandı.
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2024 Nobel Ekonomi Ödülü, geçen hafta kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Ermeni kökenli Türk ekonomist Daron Acemoğlu'na verilmişti.
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Acemoğlu'nun kazandığı Nobel Ödülü ile birlikte Türkiye Nobel sayısını üçe çıkarmıştı.
Ödül sonrası tebrik eden isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise dün X'te yaptığı paylaşımla Daron Acemoğlu'nu hedef aldı.
Yiğit Bulut paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Nobel getiren soruymuş; 'Neden bazı ülkeler zengin, diğerleri yoksul!' Ben sana söyleyeyim Daron Bey; sen ve senin gibi kemal derwish türevleri, vahşi kapitalizm, acımasız emperyalizm ve özgürlük süsü verilmiş liberalizm, dünyayı rahat sömürsün diye “teori” ürettiğiniz için!"
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Yiğit Bulut'un paylaşımı 👇
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