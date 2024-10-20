Pınar Altuğ'dan Vural Çelik'in Cenazesinde Gündem Olan Açıklama: "Hepimiz O Aşıları Olduk"

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ve 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan Pınar Altuğ'un COVID-19 aşılarıyla ilgili yorumu ise gündem oldu. Altuğ, 'Ben tabii ki doktor değilim ama çok üzgünüm. Hepimizin endişeleri var o panikle hepimiz o aşıları olduk, iyi mi ettik kötü mü bilmiyorum' dedi.