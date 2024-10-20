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Pınar Altuğ'dan Vural Çelik'in Cenazesinde Gündem Olan Açıklama: "Hepimiz O Aşıları Olduk"

Pınar Altuğ'dan Vural Çelik'in Cenazesinde Gündem Olan Açıklama: "Hepimiz O Aşıları Olduk"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 13:18 Son Güncelleme: 20.10.2024 - 13:29

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ve 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan Pınar Altuğ'un COVID-19 aşılarıyla ilgili yorumu ise gündem oldu. Altuğ, 'Ben tabii ki doktor değilim ama çok üzgünüm. Hepimizin endişeleri var o panikle hepimiz o aşıları olduk, iyi mi ettik kötü mü bilmiyorum' dedi. 

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"Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz perşembe günü evinde hayatını kaybetmişti.

"Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz perşembe günü evinde hayatını kaybetmişti.

Vural Çelik, Instagram hesabından 15 Ekim'de bir video paylaşarak, 'Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu' ifadelerini kullanmıştı.

Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Çelik'in cenazesinde pek çok ünlü isim yer aldı. Oyuncu Pınar Altuğ'un cenazesi sonrası bir muhabirin erken yaşta kalp krizlerine ilişkin bir sorusuna verdiği yanıt ise gündem oldu.

Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Çelik'in cenazesinde pek çok ünlü isim yer aldı. Oyuncu Pınar Altuğ'un cenazesi sonrası bir muhabirin erken yaşta kalp krizlerine ilişkin bir sorusuna verdiği yanıt ise gündem oldu.

Muhabir kalp krizi-covid aşısı bağlamındaki sorusunu yöneltince Altuğ "Ben tabii ki doktor değilim ama çok üzgünüm. Hepimizin endişeleri var o panikle hepimiz o aşıları olduk, iyi mi ettik kötü mü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Muhabir kalp krizi-covid aşısı bağlamındaki sorusunu yöneltince Altuğ "Ben tabii ki doktor değilim ama çok üzgünüm. Hepimizin endişeleri var o panikle hepimiz o aşıları olduk, iyi mi ettik kötü mü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Covid-19 aşılarının erken yaşta kalp krizlerini tetiklediğine ilişkin yaygın bir inanış ortaya çıkarken, uzmanlar aşılarla kalp krizleri arasında bir bağlantı olmadığını söylüyor.

Son dönemde Covid-19 aşılarının erken yaşta kalp krizlerini tetiklediğine ilişkin yaygın bir inanış ortaya çıkarken, uzmanlar aşılarla kalp krizleri arasında bir bağlantı olmadığını söylüyor.
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