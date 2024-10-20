Yenidoğan Çetesi'nin Tape Kayıtları Ortaya Çıktı: "Bırak Bebek Ölsün, Haha Çekeceğim Fişi"
Yenidoğan Çetesi'nin Tape Kayıtları Ortaya Çıktı: "Bırak Bebek Ölsün, Haha Çekeceğim Fişi"
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 197 suç eylemine ilişkin tape kayıtları yer aldı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede sıralanan suça konu 197 eyleme ait kayıtlarda, çete üyeleri, bir bebeğin ölümünü, "Sabah gördük hayvan gibi ağlıyo, tamam rengi kötüydü ama" diyerek birbirine aktarıyor.
Üyeler bebek ölümlerini birbirlerine aktarırken, bazen kahkaha atıyor, bebeklerin fişlerini çekerken şakalaşıyor.
Çetenin lideri olarak belirtilen Doktor Fırat Sarı, bir bebeğin fişinin çekilmesi mesajına filme gönderme yaparak "Haha ha dedemin fişi" diyor.
Kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan organizyona ait konuşmalarının tam metni şöyle 👇
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Bebek bir hastanın durumuyla ilgili örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in konuşmalarıysa iddianamede şöyle 👇
İddianamede, hayatını kaybeden bir bebekle ilgili Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. İlker Gönen'in konuşmaları da yer aldı. Konuşmalar şöyle: 👇
İddianamede, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bebekle ilgili üç şüphelinin konuşmaları da yer aldı: 👇
İddianamede, bir kişinin çalıştığı hastaneyi CİMER'e şikayet etmesiyle ilgili şüpheliyle arasında geçen konuşmalar da yer aldı: 👇
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