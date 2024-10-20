Para İçin Bebekleri Öldüren Yenidoğan Çetesi Skandalında Esra Erol Yayındaki Sözlerini Hatırlattı!
Para İçin Bebekleri Öldüren Yenidoğan Çetesi Skandalında Esra Erol Yayındaki Sözlerini Hatırlattı!
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Ekranların sevilen suncusu Esra Erol, ülke gündeminde milleti sarsan olaylara tepkisiz kalmıyor. Son günlerde yaşanan katliama da bizimle birlikte tepki gösterdi.
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Başarılı sunucu SGK'dan alacakları günlük 8 bin tl para için en az 12 bebeği öldürdüğü ortaya çıkan çete ile ilgili artık isyan etti.
Milletçe henüz atlamadığımız bu korkunç Yenidoğan çetesi olayında "Korkmayacağız!" diyerek yüreklendiren Esra Erol, şimdi adaletin zamanı olduğunu hatırlattı.
İşte ünlü sunucunun o paylaşımı👇🏻
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