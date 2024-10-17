İstanbul'da Yatak Bazası Can Aldı: Temizlik Yapan Kadın Hayatını Kaybetti
İstanbul'da Yatak Bazası Can Aldı: Temizlik Yapan Kadın Hayatını Kaybetti
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Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 15.00 sıralarında, İstanbul Şişli'de bulunan Mithatpaşa Caddesi’ndeki bir binada yaşandı.
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Satış müdürü olarak çalışan 43 yaşındaki Burcu E. (43) temizlik yapmak için açtığı yatak bazasının altında kaldı. Durumu fark eden aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Sağlık ekipleri Burcu E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından Burcu E.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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