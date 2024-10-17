Mustafa Sarıgül Dubai Çikolatasına Savaş Açtı: "Sakın Çocuklar Sakın"

Siyasetin renkli figürlerinden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez Dubai çikolatasına savaş açtı. Sarıgül, Dubai çikolatasının bir aldatmaca olduğunu savunurken, vatandaşları yerli çikolata markalarını tüketmeye davet etti.
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Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya yayıldı, Türkiye'yi etkisini almış durumda.
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İstanbul Kadıköy’de bulunan bir işletmenin önünde Dubai çikolatası almak için kuyruğa giren insanların görüntüleri ise gündem olmuştu.
Siyasetin renkli figürlerinden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gündem olan her konuda olduğu gibi Dubai çikolatası konusunda da bir video çekmeyi ihmal etmedi.
Mustafa Sarıgül, Dubai çikolatasını bir aldatmaca olarak yorumlarken, "Sakın ha çocuklar sakın. Yerli malı çikolatalarımız İsviçre çikolatasından bile iyi" ifadelerini kullandı.
Mustafa Sarıgül'ün Dubai çikolatası açıklaması 👇
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