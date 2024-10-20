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İstanbul'a Güneş Enerjili Simit ve Kestane Tezgahları: Tasarımlar Tamamen Değişti!

İstanbul'a Güneş Enerjili Simit ve Kestane Tezgahları: Tasarımlar Tamamen Değişti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 16:55 Son Güncelleme: 20.10.2024 - 16:58

İstanbul'un simge görsellerinden biri olan seyyar simit, mısır ve kestane tezgahlarının tasarımı değişiyor. 25 Ekim'den itibaren İstanbul meydanlarına çıkacak yeni tezgahlarda güneş panelleri de var. 

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İstanbul'un simge görsellerinden biri olan seyyar simit, mısır ve kestane tezgahları daha yenilikçi ve estetik görünüme kavuşması amacıyla değiştiriliyor.

İstanbul'un simge görsellerinden biri olan seyyar simit, mısır ve kestane tezgahları daha yenilikçi ve estetik görünüme kavuşması amacıyla değiştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle tarihi meydanlarda ve boğaz kıyılarında yer alan seyyar satış üniteleri için meydanların dokusu dikkate alınarak yeni tasarımlar yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle tarihi meydanlarda ve boğaz kıyılarında yer alan seyyar satış üniteleri için meydanların dokusu dikkate alınarak yeni tasarımlar yapıldı.

İstanbul'daki simitçi, mısırcı ve kestanecilerin kullanmaları için toplamda dokuz farklı konsept hazırlandı.

İstanbul'daki simitçi, mısırcı ve kestanecilerin kullanmaları için toplamda dokuz farklı konsept hazırlandı.

İstanbul'un yeni seyyar tezgahlarında artık enerji verimliliği için güneş paneli yer alacak.

İstanbul'un yeni seyyar tezgahlarında artık enerji verimliliği için güneş paneli yer alacak.

Üretilen dokuz yeni tasarım, 25 Ekim’den itibaren Beşiktaş Meydanı’nda İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Üretilen dokuz yeni tasarım, 25 Ekim’den itibaren Beşiktaş Meydanı’nda İstanbulluların beğenisine sunulacak.

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