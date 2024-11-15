Geçmişi Kabarık Çıktı: Hazar Ergüçlü'nün Sevgilisi DJ Artz Bakın Daha Önce Hangi Ünlü İki İsimle Birlikteymiş!

Başarıları ve özgün tarzıyla son dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hazar Ergüçlü'yü yer aldığı başarılı yapımlar kadar aşk hayatıyla da duyuyoruz. Daha önce yönetmen Onur Ünlü'yle yaşadığı aşkla adından bahsettiren Ergüçlü şimdilerde ünlü DJ Artz ile ilişkisini sürdürüyor. Yaklaşık bir senedir birlikteliğine devam ettiği Efe Çelik isimli DJ'in geçmişi ise bir hayli kabarık. Kendisi daha önce ünlü isimlerle aşk yaşamış! Gelin o isimler kim birlikte bakalım 👇