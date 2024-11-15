Geçmişi Kabarık Çıktı: Hazar Ergüçlü'nün Sevgilisi DJ Artz Bakın Daha Önce Hangi Ünlü İki İsimle Birlikteymiş!
Geçmişi Kabarık Çıktı: Hazar Ergüçlü'nün Sevgilisi DJ Artz Bakın Daha Önce Hangi Ünlü İki İsimle Birlikteymiş!
Başarıları ve özgün tarzıyla son dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hazar Ergüçlü'yü yer aldığı başarılı yapımlar kadar aşk hayatıyla da duyuyoruz. Daha önce yönetmen Onur Ünlü'yle yaşadığı aşkla adından bahsettiren Ergüçlü şimdilerde ünlü DJ Artz ile ilişkisini sürdürüyor. Yaklaşık bir senedir birlikteliğine devam ettiği Efe Çelik isimli DJ'in geçmişi ise bir hayli kabarık. Kendisi daha önce ünlü isimlerle aşk yaşamış! Gelin o isimler kim birlikte bakalım 👇
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Kuzey Güney, Medcezir, Hakan Muhafız gibi başarılı dizilerin ardından İnci Taneleri dizisinin Dilber'i olarak karşımıza çıkan Hazar Ergüçlü bambaşka bir yanını izleyiciye göstermişti.
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Canlandırdığı karakter ve danslarıyla yeteneklerini bir kez daha herkeslere kanıtlayan Hazar Ergüçlü her yeni bölümle birlikte resmen sosyal medya gündemine yerleşiyor.
Daha önce sayısız kez tarzıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü aynı zamanda aşk hayatıyla da magazin manşetlerine yerleşmeyi başaran isimlerimizden biri.
Yönetmen Onur Ünlü ile olan 5 yıllık ilişkisini 2022 senesinde bitirme kararı alan Ergüçlü o zamanlarda bu ilişkiyle de epey bir dikkat çekmişti.
Kendisi geçtiğimiz sene Aralık ayında paylaştığı bir gönderide ise DJ Artz ismiyle tanıdığımız Efe Çelik'le birlikte olduğunu duyurmuştu.
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İlişkilerinde neredeyse bir yılı deviren ikili nadir de olsa sosyal medya hesaplarında 'birlikteyiz' mesajını vermeye devam ederken Ezhel ve Bugy ile yaptığı şarkılarla ünlenen DJ'in aşk defterinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.
Öğrenilene göre DJ Artz daha öncesinde ünlüler dünyasından iki isimle birlikteymiş! Kendisini 2022 senesinde Farah Zeynep Abdullah ile görmüştük. İkili sosyal medyada paylaştıkları pozlarla dikkat çekiyordu belki hatırlarsınız.
Ayrıca DJ Artz daha öncesinde Zeynep Bastık'la da aşk yaşamış! Zeynep Bastık, eşi Tolga Akış'tan ayrılmasından kısa bir süre sonra DJ Artz ile görüntülenmiş!
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