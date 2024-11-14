10 Yıllık Evliliğini Tek Çırpıda Bitirmişti: Nez'den Ayrılan Rüştü Onur Atilla Başka Bir Kadınla Görüntülendi!
10 Yıllık Evliliğini Tek Çırpıda Bitirmişti: Nez'den Ayrılan Rüştü Onur Atilla Başka Bir Kadınla Görüntülendi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Güldür Güldür Show'la ekranlara gördüğümüz Rüştü Onur Atilla şu sıralar gündemden düşmüyor. Sinem Ayyıldız’la yaptığı 10 yıllık evliliğini geçen haziran ayında tek celsede bitiren Atilla, bu hamlesiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Kendisi boşanmadan kısa bir süre sonra da şarkıcı Nez’le sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk pozlarıyla manşetlere yerleşmişti. İlişkilerine güvenen çift ise birkaç ay süren birlikteliklerini noktalama kararı almıştı. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, ayrılık acısını çabuk unutan Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz gece başka bir güzelle görüntülendi.
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Güldür Güldür Show'la tanıdığımız Rüştü Onur Atilla son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle magazin manşetlerinde kendine yer edinmişti.
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10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'dan geçtiğimiz haziran ayında ani bir kararla boşanma kararı alan Rüştü Onur Atilla bu karar sonrasında yaptığı hamlelerle ilgi çekmişti.
On sene süren, iki çocuğunu kucağına aldığı evliliğinin bitmesinin ardından kendisini Nez'le yaşadığı ilişkiye sosyal medyada görür olmuştuk.
Oldukça ani bulunan bu ilişkinin gözlere sokulurcasına paylaşılması da eleştiri toplarken Ayyıldız tarafından ortaya atılan iddialar kafaları bir hayli karıştırmıştı.
Fakat yeni aşıkların ilişkisi oldukça kısa sürmüş, Nez yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikilinin yollarını ayırdığını duyurmuştu.
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Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, ayrılık acısını çabuk unutan Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz gece başka bir güzelle görüntülendi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar birlikte eğlendiği ve mekandan beraber ayrıldığı genç kadınla kameralara yakalanan oyuncu samimi halleriyle dikkat çekti.
Muhabirlerin “Yanınızdaki hanımefendi yeni kız arkadaşınız mı?” sorularına “Sadece arkadaşım. Zaten benim gizlim saklım yok, olsa açık açık söylerim” şeklinde cevap verdi.
“Hiçbir şeye kapalı değilim, her şeye açığım” diyen oyuncu tekrar evlenmeye açık olduğunu belirtti.
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