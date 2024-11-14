10 Yıllık Evliliğini Tek Çırpıda Bitirmişti: Nez'den Ayrılan Rüştü Onur Atilla Başka Bir Kadınla Görüntülendi!

Güldür Güldür Show'la ekranlara gördüğümüz Rüştü Onur Atilla şu sıralar gündemden düşmüyor. Sinem Ayyıldız’la yaptığı 10 yıllık evliliğini geçen haziran ayında tek celsede bitiren Atilla, bu hamlesiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Kendisi boşanmadan kısa bir süre sonra da şarkıcı Nez’le sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk pozlarıyla manşetlere yerleşmişti. İlişkilerine güvenen çift ise birkaç ay süren birlikteliklerini noktalama kararı almıştı. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, ayrılık acısını çabuk unutan Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz gece başka bir güzelle görüntülendi.