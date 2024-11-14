Riyad'daki Defileye Özel Konuk Olarak Davet Edilen Hande Erçel Bakın Hangi Ünlü İsimlerle Bir Araya Geldi!

Magazin dünyasının en çok konululan isimlerinden biri de şüphesiz oyunculuğu ve aşk hayatıyla dikkat çeken Hande Erçel. Geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar ödül töreninde boy gösteren ünlü isim bu sefer de Riyad'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. 'The 1001 Seasons of Elie Saab' defilesine markanın özel davetlisi olarak katılan isimlerden biri olan Erçel yine tarzıyla kameraların odak noktası oldu. Geceye katılan birçok ünlüyle tanışma fırsatı yakalayan Hande Erçel, ünlü bir manken ve Gossip Girl dizisinin efsane ismiyle bir araya geldi. Gelin o isimlere birlikte bakalım 👇