Riyad'daki Defileye Özel Konuk Olarak Davet Edilen Hande Erçel Bakın Hangi Ünlü İsimlerle Bir Araya Geldi!
Riyad'daki Defileye Özel Konuk Olarak Davet Edilen Hande Erçel Bakın Hangi Ünlü İsimlerle Bir Araya Geldi!
Magazin dünyasının en çok konululan isimlerinden biri de şüphesiz oyunculuğu ve aşk hayatıyla dikkat çeken Hande Erçel. Geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar ödül töreninde boy gösteren ünlü isim bu sefer de Riyad'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. 'The 1001 Seasons of Elie Saab' defilesine markanın özel davetlisi olarak katılan isimlerden biri olan Erçel yine tarzıyla kameraların odak noktası oldu. Geceye katılan birçok ünlüyle tanışma fırsatı yakalayan Hande Erçel, ünlü bir manken ve Gossip Girl dizisinin efsane ismiyle bir araya geldi. Gelin o isimlere birlikte bakalım 👇
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Günümüzün en sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra gözler önünde yaşadığı hayatla bir o kadar da eleştirilen Hande Erçel son zamanlarda etkinlikten etkinliğe koşmasıyla adından bahsettiriyor.
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Bu sene de adı manşetlerden eksik olmayan Erçel, Harper's Bazaar "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü almıştı.
Ödül almasıyla eleştiri yağmuruna tutulan Erçel ardıdan da ödül konuşmasının X halkının diline düşmesiyle birlikte sosyal medyada gündeme oturmuştu.
Gelelim geçtiğimiz geceye... Resmen etkinlikten etkinliğe koşan Hande Erçel dün Riyad'daydı. Ünlü bir markanın adına düzenlenen 'The 1001 Seasons of Elie Saab’ defilesine özel davetli olarak katıldı kendisi.
Gecede yine ve yeniden tarzıyla mercek altına alınan oyuncuya övgü yağarken kendisi dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerle tanışma fırsatı yakaladı.
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Celine Dion ve Jennifer Lopez'in sahne aldığı gecede Hande Erçel Gossip Girl dizisinin efsane ismi Kelly Rutherford ile bir araya geldi.
Ayrıca dünyaca ünlü manken Rosie Huntigton da Erçel'in yanında yer aldı. İşte o anlar 👇
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