Neler Olmuştu? Altın Portakal'a Damga Vuran Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın Gerginliğini Hatırlayalım!

'Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi. Organize bir şekilde linç girişimi var. Ben Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu.'