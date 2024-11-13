Neler Olmuştu? Altın Portakal'a Damga Vuran Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın Gerginliğini Hatırlayalım!
Neler Olmuştu? Altın Portakal'a Damga Vuran Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın Gerginliğini Hatırlayalım!
2021 senesinde gerçekleşen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan bir olay var ki o dönem gündeme damgasını vurmuştu. Tamer Karadağlı'nın bir kadın oyuncuya ödülünü takdim etmesinin ardından sergilediği tavırlar fena göze batmıştı. Nihal Yalçın'a 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etmesinin ardından ödül konuşması yapan oyuncuya karşı sergilediği tavırlarla odak noktası olan Karadağlı tepkilere yol açmıştı. Gelin Altın Portakal Film Festivalin'e damga vuran o olaya ve detaylara birlikte bakalım 👇
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Her sene büyük bir merakla beklenen, ünlü oyuncularımızın bir sene boyunca emek verdiği filmlerin farklı birçok kategoride aday gösterilerek ödüllere layık görüldüğü Altın Portakal Film Festivali gündeme damgasını vuruyor bildiğiniz gibi.
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58. Altın Portakal Film Festivali’ne ise bir olay var ki damgasını vurmuştu! Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Nihal Yalçın ve oyuncu Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerilimli diyalog kısa sürede olay olmuştu.
Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim eden isim ise Tamer Karadağlı olmuştu.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın olmuştu, her şey buraya kadar normal ilerliyordu. Ta ki Tamer Karadağlı'nın ödül konuşması yapan Nihal Yalçın'a gösterdiği tavıra kadar.
Yalçın, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaptığı sırada Karadağlı'nın saatine baktığı anlar gündem olmuş, kendisi mimiklerinin yanı sıra Yalçın'ın sözünü kesmesiyle de dikkat çekmişti.
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"Zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle pandemi. Benim için çok kıymetliydi bu kadar uzun bir zaman sonra yaptığım işimin görülmesi, sektördeki bir sürü arkadaşımla yan yana olabilmek, sohbet edebilmek. Bu anlamda gerçekten çok keyifli hissediyorum. Çünkü ülkenin atmosferinde işinizi yapmak ve işiniz hakkında konuşmak bir lükse dönüşüyor. Burada olduğum için çok mutluyum. İşimi yapabildiğim için çok mutluyum. Ödüllendirildiğim için çok mutluyum. O yüzden tüm film ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten oldukça yoğun kadınla çektik filmi, işin her alanında. Bence o yüzde çok incelikli, çok keyifli bir iş çıktı. Yönetmenime bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım." şeklinde konuşan Yalçın'ın sözünü uzattığı ödülle kesen Karadağlı eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Ödülünü uzatan Tamer Karadağlı'yı seyircilerin alkışladığı o anlarda oyuncu şaşkınlığını gizleyememiş ve "Kim verdi ödülü?" şeklinde tepki göstermişti. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
Bilmeyenler için o anları şöyle bırakalım 👇
Nihal Yalçın, Karadağlı'nın "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" sözlerinin ardından diyaloğun festivale damga vurmasıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla odak noktası olmuştu.
Tamer Karadağlı ise bu olayın üstüne tepki çekmeye devam edince 2. Sayfa programına baplanan isim "Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'sus mu diyorsun' dedi. Ben de hayır ödülünüzü alın onunla konuşun dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır." ifadelerini kullanmıştı.
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Ardından kendisi ''Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş. Demirtaş 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pelvin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?' diye" ifadelerine ter vermişti.
Çağlar Ertuğrul ise ödül konuşması sırasında bu diyaloğa konuşması esnasında bir anda arkasını kontrol ederek göndermede bulunmuş ve "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" sözlerini kullanmıştı. O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor." şeklinde cevap vermişti.
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