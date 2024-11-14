Tek Başına Taşınma Telaşına Giren Dilan Çıtak'ın Yaptığı Paylaşımlar Ayrılık Habercisi Olarak Algılandı
Tek Başına Taşınma Telaşına Giren Dilan Çıtak'ın Yaptığı Paylaşımlar Ayrılık Habercisi Olarak Algılandı
Babası İbrahim Tatlıses'in peşinden müzik sektörüne atılan Dilan Çıtak özel hayatında yaşadıklarıyla gündemden eksik olmayan isimlerden biri. Babasıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla çok konuşulan Çıtak, Tatlıses'e yönelik suçlamalarıyla adından bahsettiriyor. Bir süre önce Levent Dörter'le nikah masasına oturan isim bu süreçte eşinden büyük destek görmüştü. Son zamanlarda adından kaos dolu haberlere bahsettiren Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Taşınma sürecinde tek başına olan ismin manidar bulunan o paylaşımları akıllara ayrılığı getirdi.
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Müzik sektörüne İbrahim Tatlıses'in kızı olarak giriş yapan Dilan Çıtak özel hayatında yaşadığı olaylarla ve babasıyla ilişkisiyle magazin manşetlerinde kendine yer ediniyor.
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Geçtiğimiz aylardan bu yana birbirlerine medya aracılığıyla tepkilerini dile getiren baba kız, Dilan Çıtak'ın Tatlıses soyadından vazgeçmesiyle aralarındaki bağı neredeyse koparmış hale gelmişti.
Tatlıses ise son olarak Çıtak'a gönderme yaparak "Kimisi var ki paramı çalıyor" ifadelerini kullanmış ve kızından razı olmadığını söylemişti.
Bu süreçte bir isim var ki her olayda Dilan Çıtak'ın yanındaydı. İki sene önce evlendiği Levent Dörter eşinin yanında olduğunu her fırsatta dile getirmişti.
Uzun yıllardır meslektaşı Levent Dörter ile birlikte olan Çıtak, 2022 senesinde 4,5 yıllık sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.
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Eşiyle arasından su sızmadığına ikna olduğumuz Çıtak geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırdı.
Taşınma işine giriştiğini duyuran Çıtak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyallerini akıllara soktu! Tek başına televizyonunu paketlediğini söyleyen isim "Bunu şimdi kim taşıyacak?" sorusunu yöneltti. "Ben evimden değil, eski benden taşınıyorum" ifadelerini kullanan Çıtak yeni bir yola mı giriyor dersiniz?
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