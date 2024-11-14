Tek Başına Taşınma Telaşına Giren Dilan Çıtak'ın Yaptığı Paylaşımlar Ayrılık Habercisi Olarak Algılandı

Babası İbrahim Tatlıses'in peşinden müzik sektörüne atılan Dilan Çıtak özel hayatında yaşadıklarıyla gündemden eksik olmayan isimlerden biri. Babasıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla çok konuşulan Çıtak, Tatlıses'e yönelik suçlamalarıyla adından bahsettiriyor. Bir süre önce Levent Dörter'le nikah masasına oturan isim bu süreçte eşinden büyük destek görmüştü. Son zamanlarda adından kaos dolu haberlere bahsettiren Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Taşınma sürecinde tek başına olan ismin manidar bulunan o paylaşımları akıllara ayrılığı getirdi.