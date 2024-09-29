Levent Dörter, Hostese Saldırıp THY Kara Listesine Alınan Eşi Dilan Çıtak'a Büyük Destek Çıktı!
Levent Dörter, Hostese Saldırıp THY Kara Listesine Alınan Eşi Dilan Çıtak'a Büyük Destek Çıktı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/k...
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; kedisini uyara rağmen pusete koymadığı için hostese saldırıp karakolluk olan Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'den büyük destek geldi.
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Dilan Çıtak, Bodrum'dan İstanbul'a gelen uçağın inişe geçtiği anlarda kedisini pusete koyması üzerine uyarıda bulunan hostesle tartışmaya girmiş, olay kısa sürede büyüyünce karakolluk olmuştu.
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Kavga görüntülerinin sosyal medyada bomba etkisi yaratmasından sonra Türk Hava Yolları (THY) tarafından kara listeye alındığı ortaya çıkan ünlü şarkıcıdan açıklama gelmiş, hostesin tavırlarından şikayetçi olmuştu.
Günler geçmesine rağmen gündemde olmasına da "Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım" diyerek tepki göstermişti:
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; olaylar sonrası ilk kez konuşan Levent Dörter, eşine desteğini duyuran açıklamada bulundu.
Olayın ardından kendisine dahi sosyal medyadan hakaretler edildiğinin altını çizen Dörter, "Dilan da senin benim gibi ama asla haksızlığa gelemeyen bir karakter. Ben biraz daha mülayimimdir, daha küçük sesle bağırırım, o sadece bir oktav daha üstten bağırıyor sadece" diyerek devam etti:
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Eşinin kara listeye alınması üzerine gelen soruları da “Tabii kara listeye girebilir, sonra çıkar. Belki bir gün THY’nin gecesinde çıkar, hayat çok hızlı ilerliyor, başka havayolu şirketleri de var, tek seçenek yok. Karayoluyla da gittiğimiz yerler oluyor” diyerek cevapladı.
Eşinin yanındaki Dilan Çıtak ise "Önemli olan kediydi. Kediyle ilgili problem yaşayınca gözüm kimseyi görmez, görmedi de. Hayvansever bir insanım. İnsanların ne düşündüğü önemli değil, iyi insanlar yanımda" ifadelerini kullandı.
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