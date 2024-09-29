Avrupa Yakası'nın Naile'si Çiçek Dilligil Cinsiyet Geçişi Yaşan Oğlunun Doğum Gününü Kutladı!

Sevilen oyuncu Çiçek Dilligil ile eşi müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar vermiş ve adını Ayda olarak değişmiştirdi. Ünlü oyuncu biricik evladının doğum gününü sosyal medyadan kutladı.