Avrupa Yakası'nın Naile'si Çiçek Dilligil Cinsiyet Geçişi Yaşan Oğlunun Doğum Gününü Kutladı!
Avrupa Yakası'nın Naile'si Çiçek Dilligil Cinsiyet Geçişi Yaşan Oğlunun Doğum Gününü Kutladı!
Sevilen oyuncu Çiçek Dilligil ile eşi müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar vermiş ve adını Ayda olarak değişmiştirdi. Ünlü oyuncu biricik evladının doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
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'Kaygısızlar', 'Çılgın Bediş', 'Kuzenlerim', 'Avrupa Yakası' gibi birçok yapımda rol alıp her karakteriyle büyük beğeni toplayan Çiçek Dilligil son olarak 'Dilek Taşı' dizisinde Asuman rolüyle karşımıza çıkmıştı.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da öne çıkan ünlü oyuncu 1996 yılında müzisyen Bora Öztoprak'la nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift 1997 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Ardahan Öztoprak'la beraber ilk kez anne ve baba olma deneyimini yaşamıştı.
Dilligil, geçtiğimiz aylarda oğlu Arda hakkında önemli bir açıklamada bulunarak kendisinin cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiğini duyurmuştu:
"26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor."
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Ünlü oyuncu her daim yanında olduğunu ve desteğini esirgemediğinin altını çizdiği çocuğununun son halini de paylaşarak doğum gününü kutladı.
Dilligil, adı artık Ayda Öztoprak olan evladının özel gününü "DÜNYAMIN en güzel fotoğrafı. Benim hasretim, güzelliğim, canımın parçası, kahkaham, göz yaşım, ÖMRÜM ❤️ Ben şu hayatta en çok SENİN ANNEN olmayı sevdim. Ömrün sağlıklı, mutlu, huzurlu, dileğince geçsin benim güzel Ayda’m.. İyi ki doğmuşsun ve iyi ki bizi seçmişsin ❤️ " notuyla kutladı.
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