İslamiyete Yönelen Eski Manken Yaşar Alptekin'ten Yıllar Sonra Gelen 'İntihar Teşebbüsü' İtirafı!

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden biri olan Yaşar Alptekin, İslamiyet'e yöneldikten sonra bambaşka biri olmuştu. Açıklamalarıyla sıkça gündem olan Alptekin, konuk olduğu Aramızda Kalmasın'da yıllar önceki intihar düşüncesini itiraf etti.