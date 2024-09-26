İslamiyete Yönelen Eski Manken Yaşar Alptekin'ten Yıllar Sonra Gelen 'İntihar Teşebbüsü' İtirafı!
İslamiyete Yönelen Eski Manken Yaşar Alptekin'ten Yıllar Sonra Gelen 'İntihar Teşebbüsü' İtirafı!
Bir dönemin en ünlü mankenlerinden biri olan Yaşar Alptekin, İslamiyet'e yöneldikten sonra bambaşka biri olmuştu. Açıklamalarıyla sıkça gündem olan Alptekin, konuk olduğu Aramızda Kalmasın'da yıllar önceki intihar düşüncesini itiraf etti.
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Uzun yıllar boyunca oyuncu, manken ve dansçı olarak ekranlarda karşımıza çıkan Yaşar Alptekin, hayatında radikal bir karar alıp hayatını İslam'a adamış ve ortalıktan kaybolmuştu.
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Epey aranın ardından sakallı, cübbeli ve sarıklı haliyle geri dönerek herkesi şaşkına çevirmişti. Maneviyata yönelen ünlü ismin bu hali çok konuşulmuştu.
Eski halinden eser kalmayan Alptekin zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor tabii.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın'da Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın konuğu olan ünlü isim açıklamalarıyla şoke etti.
Eski eşinden yeni boşandığı dönemlerde intihar teşebbüsünde bulunduğunu itiraf eden Yaşar Alptekin “Yeni boşanmıştım eşimden, boşluğa düşmüştüm" diyerek sözüne başladı.
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"Motorcuyum. Köprüden giderken 'Motoru şuradan kıracağım. Oradan uçacağım. Motor benden önce düşecek ve ben düşeceğim. Belki öleceğim, belki ölmeyeceğim. Denemeliyim.' Kırdım direksiyonu gidiyorum, o anda kızım aklıma geldi. ‘Kızım bensiz ne yapacak?’ dedim. Saniyeler içinde direksiyonu bir anda kırdım" ifadelerini kullandı.
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