Devlet Tiyatroları'nda Büyük Kriz: Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'yı Sert Eleştirdi!
Devlet Tiyatroları'nda Büyük Kriz: Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'yı Sert Eleştirdi!
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın kriz yaratan açıklamalarından sonra Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gaye Filiz Alacacı'nın alıkonulma iddiası olay olmuştu. Yaşananlara tepkisiz kalmayan isimlerden biri de ünlü tiyatrocu Selçuk Yöntem oldu.
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Göreve başladığı günden bu yana tartışmalara neden olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ortalığın karışmasına neden olmuştu.
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"Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum."
Kriz yaratan bu açıklamanın ardından Karadağlı'ya tepki gösteren isimler arasında yer alan Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, "Açık hava tiyatroları, belediye salonları bedava. Oyna, 40 kişi gelsin, sonra istatistiğe 4 bin kişi yaz..." diyerek bir paylaşım yapmıştı.
Alacacı, bu paylaşımından sonra DT Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak telefonunun alındığını ve üç saat boyunca bir odada alıkonulduğunu iddia edince gündem daha da hareketlendi.
Tamer Karadağlı'nın olay olan açıklamaları, sonrasında Gaye Filiz Alacacı'nın yaşadığı olaylar derken Devlet Tiyatroları camiasında ortam epey gerildi.
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Hem Karadağlı'yı hem de geçmişten bugüne değişen yapıyı sert şekilde eleştiren ünlü tiyatrocu Selçuk Yöntem de konuya sessiz kalmadı.
Yöntem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Ergin Orbey, Turgut Özakman, Raik Alnıaçık, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Tamer Levent, Lemi Bilgin... Sanatı ve sanatçılarını daha iyiye teşvik eden bir kurum nereden nereye geldi. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
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