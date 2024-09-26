Devlet Tiyatroları'nda Büyük Kriz: Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'yı Sert Eleştirdi!

'Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp 'Ben oyuncuyum', 'Ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor. 'Çalışmayacaksanız istifa edin' diyorum. Birçok arkadaşımıza 'Gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, isminiz marka değeri taşısın' diyorum. Bunu destekliyorum ama sözleşmelerinde 'asli görevinizi aksatmamak' kaydıyla' diyen Karadağlı şunları da eklemişti: