Cenazeye Dilan ve Engin Polat da Katıldı: Vefat Eden Fenomen Kübra Aykut Son Yolculuğuna Uğurlandı!
Cenazeye Dilan ve Engin Polat da Katıldı: Vefat Eden Fenomen Kübra Aykut Son Yolculuğuna Uğurlandı!
Hayatına son vererek tüm sevenlerini derin bir yasa boğan fenomen Kübra Aykut bugün memleketi Bursa'da toprağa verildi. Genç fenomenin cenazesine katılan isimler arasında Dilan ve Engin Polat çiftinin de olması dikkatlerden kaçmadı.
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Damatsız düğün yaparak akıllara kazınan fenomen Kübra Aykut'un yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak hayatına son verdi.
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Ardında "Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" ifadelerinin yazılı olduğu bir veda mektubu bırakan Aykut'un acısı tüm sevenlerini yasa boğdu.
'Kübrasal' adıyla sosyal medyada yaptığı güler yüzlü paylaşımlarıyla tanınan Kübra Aykut'un, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile aşk yaşadığı haberi gündem oldu.
Teyzesi Ayşe Şentürk'ün açıklamasında "Olaydan bir gün önce sevgilisiyle ayrılmışlar" açıklaması da kafaları epey karıştırdı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirilen Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı.
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Kübra Aykut'un cenaze törenine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün'ün yanı sıra Dilan ve Engin Polat çifti de katıldı.
Kübra Aykut'un acılı ailesiyse görüntü almak isteyen basın mensuplarına da engel oldu.
Fenomenin yakın arkadaşı Iraz Çağla Sevindik de Kübrasal'ın defnedilmesinden sonra çektiği mezarını paylaştı.
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