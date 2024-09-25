Fenomen Kübra Aykut Neden Hayatına Son Verdi? Teyzesinin 'Sevgili' Açıklaması Kafa Karıştırdı!
Fenomen Kübra Aykut Neden Hayatına Son Verdi? Teyzesinin 'Sevgili' Açıklaması Kafa Karıştırdı!
5. kattan atlayarak hayatına son verdiği iddia edilen fenomen Kübra Aykut'un, Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'yla birlikte olduğu haberi gündem olmuştu. İHA'ya konuşan Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk'ün sevgili açıklamasıysa 'İntiharın nedeni mi?' diye düşündürttü.
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"Kendime layık damat bulamıyorum" deyip kendi kendine düğün yaparak kısa sürede fenomen olan Kübra Aykut'un yaşadığı binanın 5. katından atlayarak hayatına son vermesi gündemde bomba etkisi yarattı.
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Tüm sevenlerini yasa boğan korkunç olayın ardından bir de veda mektubu ortaya çıktı. "Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" diyen genç kızın sözleri yürek dağladı adeta.
Tüm sevenlerini yasa boğan olayın ardından sosyal medya hareketlenmeye başladı. Bunun üzerine ortaya yeni bir bilgi çıktı.
TikTok ve Instagram'da 'Kübrasal' adıyla tanınan Kübra Aykut'un, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.
Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınıp toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderilen Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk ise İHA'ya " "Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük" diyerek açıklamalarda bulundu.
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Kübra Aykut'la en son 10 gün önce görüştüklerini belirten acılı teyze, "Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim" dedi.
Teyze Şentürk'ün "Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz" demesi akıllara "Bu nedenle mi intihar etti?" sorusunu getirirken veda mektubu da yeniden gözler önüne geldi.
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Bu dünya Herkese ilaç olup kendine çare bulamayanlarin dünyası maalesef
Aileler genelde hatayı kendilerinde aramaz hiç bir olayda…Arkadaşları/sevgilisi/çevresi hatta kendisi yüzünden biz ne istediyse yaptık bize çok düşkün bizde ... Devamını Gör
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