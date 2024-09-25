Fenomen Kübra Aykut Neden Hayatına Son Verdi? Teyzesinin 'Sevgili' Açıklaması Kafa Karıştırdı!

5. kattan atlayarak hayatına son verdiği iddia edilen fenomen Kübra Aykut'un, Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'yla birlikte olduğu haberi gündem olmuştu. İHA'ya konuşan Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk'ün sevgili açıklamasıysa 'İntiharın nedeni mi?' diye düşündürttü.