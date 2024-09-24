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Ünlü Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı!

Ünlü Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.09.2024 - 15:13

Gündem Kübra Aykut'un vefatıyla çalkalanırken ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu’nun ani ölümü herkesi yasa boğdu. Acı haberin ardından fenomen Alp Kavasoğlu’nun ölüm nedeni de ortaya çıktı.

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Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir tanınırlık elde eden Alp Kavasoğlu en sevilen makeup artistlerden biri haline gelmişti.

Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir tanınırlık elde eden Alp Kavasoğlu en sevilen makeup artistlerden biri haline gelmişti.

Bu zamana kadar birçok yerli ve yabancı ünlü ismin makyajlarına imza atan fenomenden gelen acı haber sosyal medyaya damga vurdu.

Bu zamana kadar birçok yerli ve yabancı ünlü ismin makyajlarına imza atan fenomenden gelen acı haber sosyal medyaya damga vurdu.

43 yaşında hayata veda eden makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ani ölümü arkasındaki neden de çok merak edilmişti.

43 yaşında hayata veda eden makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ani ölümü arkasındaki neden de çok merak edilmişti.

Detaylar:

İlk olarak 'Blogyagmuru' hesabını kullanan Yağmur Çevik'e mesaj atan bir kullanıcı, ünlü makyaj artistinin yakın arkadaşı olduğunu belirterek kendisinin 6 aydır pankreas kanseriyle savaştığını söyledi. Aynı zamanda bu hastalığın pek kimse tarafından bilinmediğini de belirtti.

İlk olarak 'Blogyagmuru' hesabını kullanan Yağmur Çevik'e mesaj atan bir kullanıcı, ünlü makyaj artistinin yakın arkadaşı olduğunu belirterek kendisinin 6 aydır pankreas kanseriyle savaştığını söyledi. Aynı zamanda bu hastalığın pek kimse tarafından bilinmediğini de belirtti.

Kavasoğlu'nun çalıştığı isimlerden biri olan Duygu Özaslan da "Bu hastalık sana dokunmamalıydı" diyerek acısını paylaştı.

Kavasoğlu'nun çalıştığı isimlerden biri olan Duygu Özaslan da "Bu hastalık sana dokunmamalıydı" diyerek acısını paylaştı.
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Vefat haberini duyuran yakın arkadaşı, aynı zamanda da meslektaşı olan Fezi Altun da Alp Kavasoğlu'nun pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybettiğini doğruladı.

Vefat haberini duyuran yakın arkadaşı, aynı zamanda da meslektaşı olan Fezi Altun da Alp Kavasoğlu'nun pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybettiğini doğruladı.

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