Cenazede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Gülşen Klibinde Metin Arolat İmzası Taşıyan Şarkısını Söylerken Fenalaştı!
Cenazede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Gülşen Klibinde Metin Arolat İmzası Taşıyan Şarkısını Söylerken Fenalaştı!
Metin Arolat'ın cenazesinden sonra sahneye çıkan Gülşen, klibini yakın arkadaşının çektiği 'Bangır Bangır' şarkısını söylerken fenalaştı. Ağlayarak sahneden inen Gülşen acısı yürekleri sızlattı.
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Geçtiğimiz gün İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı anlarda birden fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü sanatçının kaybı sevenlerini yasa boğdu.
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Önceki gün, Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Arolat'ı son yolculuğuna uğurlamak için yapılan törende sanat dünyasından birçok isim vardı.
Herkesi büyük bir acıya boğan Metin Arolat'ı sonsuzluğa uğurlamak için hazır bulunanlar arasında Gülşen de vardı.
Daha önce Arolat'la birçok iş yapan ünlü şarkıcı cenaze boyunca gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşının kaybı sonrası paylaşım yapan Gülşen, "Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak.." diyerek devam etti:
Gazete Magazin'in özel haberine göre; aynı akşam sahne alan Gülşen klibini Arolat’ın yönettiği "Bangır Bangır" şarkısını söylerken fenalaştı.
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