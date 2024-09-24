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Kübra Aykut'un Ardından Bir Şok Ölüm Daha: Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu Vefat Etti!

Kübra Aykut'un Ardından Bir Şok Ölüm Daha: Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu Vefat Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.09.2024 - 12:26

'Kübrasal' adıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ardından bir fenomen daha hayatını kaybetti. Makeup artist Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

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'Kübrasal' adıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ardından herkesi şoke eden bir ölüm haberi daha geldi.

'Kübrasal' adıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ardından herkesi şoke eden bir ölüm haberi daha geldi.

Bu zamana kadar birçok yerli ve yabancı ünlü isimle birlikte çalışan makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti!

Bu zamana kadar birçok yerli ve yabancı ünlü isimle birlikte çalışan makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti!

43 yaşındaki fenomen artistin acı haberiniyse meslektaşı Makeup artist Fezi Altun, Instagram hesabından "Başımız sağolsun" diyerek duyurdu.

43 yaşındaki fenomen artistin acı haberiniyse meslektaşı Makeup artist Fezi Altun, Instagram hesabından "Başımız sağolsun" diyerek duyurdu.

Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen Alp Kavasoglu'nun vefatı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen Alp Kavasoglu'nun vefatı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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