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Alp Kavasoğlu Kimdir? Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu Neden Vefat Etti?

Alp Kavasoğlu Kimdir? Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu Neden Vefat Etti?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.09.2024 - 12:44

Makyaj artisti Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu’nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Alp Kavasoğlu, Instagram'da yaklaşık 120 bin takipçisi olan ve ünlü isimlerle çalışan bir isimdi. Henüz genç yaştaki Kavasoğlu'nun vefatı, sevenlerini üzdü.

Peki Alp Kavasoğlu kimdir, neden vefat etti?

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Alp Kavasoğlu Kimdir?

Alp Kavasoğlu Kimdir?
www.altier.com.tr

Alp Kavasoğlu, özellikle sosyal medyada ünlü isimlere yaptığı makyajlarla tanındı. Ünlü isim, Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. 

Alp Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, lisans eğitimini de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümünde tamamlamıştı.

Ünlü isim, üniversiteden mezun olunca özel bir şirkette organizasyon koordinatorü olarak çalıştı.

Alp Kavasoğlu'nun Kariyeri

Alp Kavasoğlu'nun Kariyeri

Kavasoğlu, çeşitli markalarla çalışmaya devam etti. eğitim ve artistik direktörlüğü yapan Kavasoğlu, 2010 yılında dünyaca ünlü trend vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist olmayı başardı. 

O günden sonra da makyaj ve saç alanında kendi ismini yarattı. Dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler aldı. Aldığı eğitimlerle birlikte kendine has teknikler geliştirdi. 

Alp Kavasoğlu makyaj eğitimleri vermeye devam etti.

Alp Kavasoğlu Eğitimleri

Alp Kavasoğlu Eğitimleri

Türkiye'de makyaj denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kavasoğlu, mevsimsel renk analizi (house of color), kesi, renk kimyası, toplam görünüm, topuz ve doku gibi alanda çeşitli eğitimler verdi. Pek çok makyaj artistinin yetişmesine yardımcı oldu.

Ünlü isim son olarak Mehmet Tatlı Akademi'de eğitim ve Artistik Direktörlüğü'ne halen devam ediyor, aynı zamanda ünlü bir markanın Türkiye temsilcisi olarak görev alıyordu.

Alp Kavasoğlu Neden Vefat Etti?

Alp Kavasoğlu Neden Vefat Etti?

43 yaşındaki fenomen artistin acı haberini, meslektaşı Makeup artist Fezi Altun duyurdu. Alp Kavasoğlu'nun ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor.

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