Alp Kavasoğlu Kimdir? Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu Neden Vefat Etti?
Alp Kavasoğlu Kimdir? Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu Neden Vefat Etti?
Makyaj artisti Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu’nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Alp Kavasoğlu, Instagram'da yaklaşık 120 bin takipçisi olan ve ünlü isimlerle çalışan bir isimdi. Henüz genç yaştaki Kavasoğlu'nun vefatı, sevenlerini üzdü.
Peki Alp Kavasoğlu kimdir, neden vefat etti?
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Alp Kavasoğlu Kimdir?
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Alp Kavasoğlu Neden Vefat Etti?
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