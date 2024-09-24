Alp Kavasoğlu Kimdir? Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu Neden Vefat Etti?

Türkiye'de makyaj denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kavasoğlu, mevsimsel renk analizi (house of color), kesi, renk kimyası, toplam görünüm, topuz ve doku gibi alanda çeşitli eğitimler verdi. Pek çok makyaj artistinin yetişmesine yardımcı oldu.

Ünlü isim son olarak Mehmet Tatlı Akademi'de eğitim ve Artistik Direktörlüğü'ne halen devam ediyor, aynı zamanda ünlü bir markanın Türkiye temsilcisi olarak görev alıyordu.