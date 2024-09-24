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Hayatını Kaybeden Fenomen Kübra Aykut'un Dilan ve Engin Polat'ın Avukatıyla Sevgili Olduğu İddia Edildi!

Hayatını Kaybeden Fenomen Kübra Aykut'un Dilan ve Engin Polat'ın Avukatıyla Sevgili Olduğu İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.09.2024 - 13:58

Kendi kendine düğün yapmasıyla tanınan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ölümü herkesi şoke etti. İntihar ettiği söylenen fenomenin, Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatıyla sevgili olduğu iddiası gündem oldu.

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"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ölümü herkesi şoke etti.

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ölümü herkesi şoke etti.

Genç fenomenin İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak hayatına son verdiği öne sürüldü.

Genç fenomenin İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak hayatına son verdiği öne sürüldü.

Sürekli neşeli haliyle paylaşımlar yapan Aykut'un son görüntüleri de yürek sızlattı:

"Kendim atladım"diyerek bir veda mektubu bıraktığı ortaya çıkan 'Kübrasal', "Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” diye yazdı.

"Kendim atladım"diyerek bir veda mektubu bıraktığı ortaya çıkan 'Kübrasal', "Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” diye yazdı.

Sevilen fenomenin ölümü üzerine sosyal medya çalkalanırken bir bomba detay daha ortaya çıktı. Kübra Aykut'un bir sevgilisi olduğu ileri sürüldü.

Sevilen fenomenin ölümü üzerine sosyal medya çalkalanırken bir bomba detay daha ortaya çıktı. Kübra Aykut'un bir sevgilisi olduğu ileri sürüldü.

İddialara göre; hayatını kaybeden fenomen, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile berabermiş.

İddialara göre; hayatını kaybeden fenomen, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile berabermiş.
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Kübra Aykut ve Enes Çetinkaya'nın arabada verdikleri son aşk pozları da ortaya çıktı.

Kübra Aykut ve Enes Çetinkaya'nın arabada verdikleri son aşk pozları da ortaya çıktı.

Ekol Tv'nin özel görüntüsüne göre; intihar ettiği söylenen fenomenin acı haberini alan Dilan ve Engin Polat ikilisi de hastaneye koştu:

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