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5. Kattan Atlayarak Hayatına Son Verdiği Öne Sürülen Fenomen Kübra Aykut'un Arkadaşından Gözyaşlı Açıklama

5. Kattan Atlayarak Hayatına Son Verdiği Öne Sürülen Fenomen Kübra Aykut'un Arkadaşından Gözyaşlı Açıklama

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.09.2024 - 18:06

Damatsız düğün yaparak ünlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut'un 5. kattan kendisini aşağıya attığı haberi gündeme bomba gibi düştü. 'Kübrasal' adıyla bilinen fenomenin yakın arkadaşı gözyaşları içinde açıklama yaptı.

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TikTok'ta "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapıp fenomen olan Kübra Aykut'un yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak hayatına son vermesi sevenlerini yasa boğdu.

TikTok'ta "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapıp fenomen olan Kübra Aykut'un yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak hayatına son vermesi sevenlerini yasa boğdu.

Hayatını kaybetmeden yaklaşık 5 saat önce evini temizlerken paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Fenomenin neşeli hallerinden sonra gelen bu haberi takipçilerini bir kez daha üzdüm.

Hayatını kaybetmeden yaklaşık 5 saat önce evini temizlerken paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Fenomenin neşeli hallerinden sonra gelen bu haberi takipçilerini bir kez daha üzdüm.

İntihar ettiği öne sürülen ve “Çevremi mutlu ettim, kendimi mutlu edemedim. Ben bu dünyadan gidiyorum" diyerek veda eden fenomen hakkında bir detay daha konuşulmaya başlandı:

Aldığı kara haberle sarsılan isimlerden biri de Kübra Aykut'un yakın arkadaşı Iraz Çağla Sevindik oldu.

Aldığı kara haberle sarsılan isimlerden biri de Kübra Aykut'un yakın arkadaşı Iraz Çağla Sevindik oldu.

Arkadaşının acısıyla sarsılan Sevindik 'Et tırnaktan ayrıldı anladınız mı? Kalbimden bir şey koptu. Yoldayım Kübra'mı teslim almaya gidiyorum' diyerek ağladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı:

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Binlerce insanın kendilerine ulaştığını belirten gözü yaşlı arkadaş, Kübra Aykut'un cenazesinin Bursa'da olacağını duyurdu.

Binlerce insanın kendilerine ulaştığını belirten gözü yaşlı arkadaş, Kübra Aykut'un cenazesinin Bursa'da olacağını duyurdu.

'Kübra'ya bol bol dua edin, gittiği yerde mutlu olsun. Toprak onu incitmesin' diyen Sevindik, konuşmakta da epey çok zorlandı.

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Kübra Aykut'un takipçilerinin aklına gelen bir diğer konu da kedisi Fıstık'a ne olacağı oldu. Genç fenomenin "Dünyam" diye sevdiği patili dostu hakkında da arkadaşı açıklama yaptı.

Kübra Aykut'un takipçilerinin aklına gelen bir diğer konu da kedisi Fıstık'a ne olacağı oldu. Genç fenomenin "Dünyam" diye sevdiği patili dostu hakkında da arkadaşı açıklama yaptı.

Iraz Çağla Sevindik, hesabından yaptığı paylaşımında kedisi Fıstık'ın Kübra'nın annesi ve abisinin yanına Bursa'ya gittiğini belirtti.

Iraz Çağla Sevindik, hesabından yaptığı paylaşımında kedisi Fıstık'ın Kübra'nın annesi ve abisinin yanına Bursa'ya gittiğini belirtti.

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