5. Kattan Atlayarak Hayatına Son Verdiği Öne Sürülen Fenomen Kübra Aykut'un Arkadaşından Gözyaşlı Açıklama
5. Kattan Atlayarak Hayatına Son Verdiği Öne Sürülen Fenomen Kübra Aykut'un Arkadaşından Gözyaşlı Açıklama
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TikTok'ta "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapıp fenomen olan Kübra Aykut'un yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak hayatına son vermesi sevenlerini yasa boğdu.
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Hayatını kaybetmeden yaklaşık 5 saat önce evini temizlerken paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Fenomenin neşeli hallerinden sonra gelen bu haberi takipçilerini bir kez daha üzdüm.
Aldığı kara haberle sarsılan isimlerden biri de Kübra Aykut'un yakın arkadaşı Iraz Çağla Sevindik oldu.
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Binlerce insanın kendilerine ulaştığını belirten gözü yaşlı arkadaş, Kübra Aykut'un cenazesinin Bursa'da olacağını duyurdu.
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Kübra Aykut'un takipçilerinin aklına gelen bir diğer konu da kedisi Fıstık'a ne olacağı oldu. Genç fenomenin "Dünyam" diye sevdiği patili dostu hakkında da arkadaşı açıklama yaptı.
Iraz Çağla Sevindik, hesabından yaptığı paylaşımında kedisi Fıstık'ın Kübra'nın annesi ve abisinin yanına Bursa'ya gittiğini belirtti.
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