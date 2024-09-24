Gülben Ergen'e Kafayı Fena Takan Sevda Demirel Bu Sefer Özgecan Aslan Üstünden Yüklendi!
Gülben Ergen'e Kafayı Fena Takan Sevda Demirel Bu Sefer Özgecan Aslan Üstünden Yüklendi!
Son dönemde Gülben Ergen'e yönelik tepkileriyle gündem olan Sevda Demirel yine sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıya yüklendi. Bu sefer yıllar önceki bir olayı hatırlatan Demirel, Ergen'i Özcegan Aslan olayıyla vurdu.
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2002 yılında Türk televizyon tarihine damga vuran Sevda Demirel, Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunduğu "İki Kere Kiki" programına konuk olmuştu.
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Demirel, hem stüdyodaki izleyiciler hem de ekran başındaki milyonların önünde "Ne dedin sen?" diyerek Hande Ataizi'ne tokat atarak herkesin ağzını açık bırakmış ve bu olayla hafızalara kazınmıştı.
Yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmesiyle zaman zaman gündem olan Demirel hala sert açıklamaları ve imalı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Belki denk gelmişsinizdir, Sevda Demirel son dönemlerde Gülben Ergen'e yönelik tepkileriyle dikkat çekiyor.
Ergen'in yeni şarkısından kısa bir kesit dinledikten sonra Instagram'a koşup "Gülben'in şarkısı korkunç ötesi, tam bir anaokulu şarkısı. 55 yaşındaki bir kadına asla yakışmıyor. Üzgünüm doğruları söylemek gerekiyor" demişti.
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Daha sonra Metin Arolat'ın cenazesindeki ağlamasını "samimiyetsiz" bulan Demirel, ünlü şarkıcıyı ''Bu tiyatroya daha fazla dayanamayacağım'' diyerek topa tutmuştu.
Gülben Ergen konusunda hızını alamayan Sevda Demirel bu sefer de başka bir konu hakkında paylaşım yaparak ünlü şarkıcıya fena yüklendi.
2015 yılından bir olayı hatırlattı bu sefer. Gülben Ergen'in, korkunç bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan anısına Mersin’de gerçekleştirdiği Özgecan Aslan Anaokulu açılışı sonrası fenalık geçirdiği anı paylaşıp "Rahmetli Özgecan'dan bile nemalanan..." diyerek verdi veriştirdi.
Bu paylaşımın ardından da herkese had bildirip hakaret etmediğini söyleyen Sevda Demirel, Ergen'in kendisine fake hesaplardan ağır hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.
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