Sevda Demirel, Metin Arolat'ın Cenaze Töreninde Gözyaşlarına Boğulan Gülben Ergen'i Topa Tuttu!
Sevda Demirel, Metin Arolat'ın Cenaze Töreninde Gözyaşlarına Boğulan Gülben Ergen'i Topa Tuttu!
Tanınan eski manken Sevda Demirel, Metin Arolat'ın cenaze töreninde ağlamasıyla gündeme gelen Gülben Ergen'i sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla eleştirdi.
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Eski manken ve Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokatla tanıdığımız Sevda Demirel, son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen bir isim.
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Kendisi geçtiğimiz günlerde Narin cinayetinin ardından ''şeriat gelsin, kapanmaya hazırım'' diyerek sansasyonel bir açıklamada da bulunmuştu belki hatırlarsınız.
Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Metin Arolat'ın bugün gerçekleşen cenaze törenine ünlü isimler adeta akın etti ve Arol'ı son yolculuğuna hep birlikte uğurladırlar.
Bu isimlerden birisi de Gülben Ergen'di. Ergen, bugün gerçekleşen cenazede arkadaşını kaybetmesinin üzüntüsüyle gözyaşlarına hakim olamadı. Ergen'in bu üzüntülü hali öncelikle aralarındaki iletişimin bir türlü düzelmediği Seren Serengil'in kadrajına takılmış ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Gülben Ergen'i ''samimiyetsiz'' ithamıyla topa tutan diğer bir isim de Sevda Demirel oldu. Demirel, ''Bu tiyatroya daha fazla dayanamayacağım'' diyerek Ergen'e sosyal medya üzerinden verdi veriştirdi. İddiasına göre göre Gülben Ergen, kameralar kendisini çekmiyorken gülüyor; çekerken ise ağlamaya başlıyormuş.
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Sevda Demirel'in o paylaşımı ise bu şekilde👇
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