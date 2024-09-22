Ünlü Oyuncu Akın Akınözü Annesinin Vefatından Sonra İlk Doğum Gününü Buruk Bir Paylaşımla Kutladı
Ünlü Oyuncu Akın Akınözü Annesinin Vefatından Sonra İlk Doğum Gününü Buruk Bir Paylaşımla Kutladı
Geçtiğimiz aylarda annesi Özlem Akınözü'nü kaybeden oyuncu Akın Akınözü, kendi doğum gününü hüzünlü bir paylaşımla kutladı.
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Karizmatik duruşuyla tanıdığımız sevilen oyuncu Akın Akınözü'nü en son Yaban Çiçekleri isimli dizide izlemiştik.
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Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz aylarda hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yummuştu. Sevilen oyuncu, acı kaybının ardından kendini kameralardan daha uzakta tutmayı tercih etmiş ve tabiri caizse inzivaya çekilmişti.
Bugün doğum günü olan Akın Akınözü, annesinin bu dünyadan ayrılmasının ardından ilk defa onsuz bir doğum gününü kutladı. Sevilen oyuncunun doğum günü pastasının arkasına annesinin resmini koyması kalplerde buruk bir hüzün yarattı.👇
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