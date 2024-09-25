Hayatına Son Veren Fenomen Kübra Aykut’un Babası Hakkındaki Son Sözleri Sizleri Çok Ağlatacak!
Hayatına Son Veren Fenomen Kübra Aykut’un Babası Hakkındaki Son Sözleri Sizleri Çok Ağlatacak!
Yaşadığı binanın 5. katından atlayarak hayatına son verdiği konuşulan TikTok fenomeni Kübra Aykut'un babası hakkında konuştuğu bir video ortaya çıktı. Baba sevgisi eksikliğini anlatırken sesi titreyen gözü yaşlı fenomenin son sözleri adeta yürek sızlatı.
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"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak hayatına son verdi.
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Durumun site güvenliği tarafından polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi. Vefat eden fenomenin evinde bulunan "Özür dilerim" yazılı veda mektubu da boğazları düğümledi.
İntihar etmeden yaklaşık 5 saat önce evini temizlerken video çekip paylaşan fenomenin ölüm haberi sosyal medyayı da çalkaladı.
Her geçen saat yeni bir paylaşım ve bilginin ortaya çıktığı Kübrasal'ın katıldığı programdan bir kesit ortaya çıktı.
Gözleri dolu şekilde, babasının yapı gereği sevgisini belli edebilen bir insan olmadığını belirten Kübra Aykut "Bir kere kucağına alıp, 'Güzel kızım' deyip, saçımı okşamışlığı var mıdır bilmiyorum. Yoktur... Ben babasına aşık bir kızım. Sanırım bunun eksikliğinden dolayı küçücük bir sevgi kırıntısı gördüğüm zaman peşinden gidiyorum" diyerek hepimizin yüreğini bir kez daha sızlattı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz...
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