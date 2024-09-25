'Kocam da Kocam' Şarkısıyla Fenomen Olan Dora Tarot Falı Yüzünden Eşi Ahmet Altınbaşak'ı Boşuyor!

‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla kısa sürede fenomen hala gelen Dora ile Ahmet Altınbaşak çiftinden gelen kötü haber gündem oldu. Ahmet Altınbaşak, eşi Dora'nın tarot falında çıkanlar yüzünden kendisini boşayacağını söyledi.