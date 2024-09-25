'Kocam da Kocam' Şarkısıyla Fenomen Olan Dora Tarot Falı Yüzünden Eşi Ahmet Altınbaşak'ı Boşuyor!
'Kocam da Kocam' Şarkısıyla Fenomen Olan Dora Tarot Falı Yüzünden Eşi Ahmet Altınbaşak'ı Boşuyor!
‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla kısa sürede fenomen hala gelen Dora ile Ahmet Altınbaşak çiftinden gelen kötü haber gündem oldu. Ahmet Altınbaşak, eşi Dora'nın tarot falında çıkanlar yüzünden kendisini boşayacağını söyledi.
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Son zamanların en popüler roman şarkılarından biri olan ‘Kocam da Kocam’ parçasıyla kısa sürede ünlenen Dora ile Ahmet Altınbaşak çiftini tanımayan kalmamıştır.
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Her düğünde, kınada, eğlencede kısacası müziğin olduğu her yerde en az bir kez dinlediğiniz parçaya imza atan ikili birlikte birçok sahneye de çıkıyor.
Tek şarkıyla sosyal medya akımlarına yön veren Dora ve Ahmet Altınbaşak çiftinden sevenlerini üzen bir haber geldi.
Evliliklerini sonlandırmak için mahkemenin yolunu tutan fenomen çiftin anlaşmalı olarak boşanma isteği üzerine yasal işlemler başlatıldı.
Ahmet Altınbaşak tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davanın gerekçesi de epey merak edildi tabii. Hürriyet'in haberine göre; Ahmet Altınbaşak, “Evlilik birliğimiz tekrar bir araya gelemeyeceğimiz derecede temelinden sarsılmış durumdadır" ifadelerini kullandı.
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Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünde de şu ifadeler yer aldı: “Çiftin evlilik birliğinden doğan herhangi bir mülkü bulunmamaktadır. Tarafların karşılıklı olarak birbirinden yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, eşya talebi yoktur."
Davaları 7 Ekim’de görülecek olan fenomen çift bugün Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Ahmet Altınbaşak'ın sözleriyse ağızları açık bıraktı.
Eşini aldatmadığını belirten Ahmet “Dora, tarotçuya gitmiş. Tarotçu, eşimden gizli iki çocuk yaptığımı söylemiş. Kıyamet buradan koptu. Bana değil, tarota inandı" dedi.
Geçirdiği rahim kanseri yüzünden çocuk sahibi olamayacağının altını çize Dora ise "Tek mesele bu değil. Şarkıyla ünlü olunca Ahmet havaya girdi. Bana asistan muamelesi yapıyor. İşler de ortak olsak da ayrılmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
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