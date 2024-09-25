Hande Erçel, Hadise'nin Havaalanındaki 'Konuşmayı Sevenler Konuşsun' Mesajını Hiç Üzerine Alınmadı!

Geçtiğimiz günlerde havaalanında görüntülenen Hadise 'Konuşmayı sevenler konuşsun' diyerek muhabirlere soğuk duş aldırmıştı. Hadise'nin hedefinde olduğu düşünülen Hande Erçel ise bu sözleri üzerine alınmayıp bir de ünlü şarkıcıya iltifat etti.