Hande Erçel, Hadise'nin Havaalanındaki 'Konuşmayı Sevenler Konuşsun' Mesajını Hiç Üzerine Alınmadı!
Hande Erçel, Hadise'nin Havaalanındaki 'Konuşmayı Sevenler Konuşsun' Mesajını Hiç Üzerine Alınmadı!
Geçtiğimiz günlerde havaalanında görüntülenen Hadise 'Konuşmayı sevenler konuşsun' diyerek muhabirlere soğuk duş aldırmıştı. Hadise'nin hedefinde olduğu düşünülen Hande Erçel ise bu sözleri üzerine alınmayıp bir de ünlü şarkıcıya iltifat etti.
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Hadise geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'ne Kerem Bürsin ile katılıp kırmızı halıda boy göstermişti.
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Şarkıları, sahne şovları ve bir kesim tarafından eleştirilmeye doyulamayan kostümleri kadar açıklamalarıyla da gündem olan Hadise, Venedik dönüşü havaalanında epey gergin halde görüntülenmişti.
Konuşmak istemediğini birçok kez belirttikten sonra "Ben konuşmayı sevmiyorum havaalanında, konuşmayı sevenlerle röportaj yapın" diyerek muhabirlere sert çıkması çok konuşulmuştu.
Elbette pek çok kişi bu sözlerin, sayısız kez havaalanında görüntülenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftine yönelik olduğu düşünülmüştü.
Magazin kulislerinde dolaşan iddiaların birçoğunda, Hande Erçel'in herhangi bir yere gitmeden önce basın mensuplarını arayarak nerede olacağını önceden haber verdiği ve kameraları görünce de haberi yokmuş gibi davrandığı söyleniyor.
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Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Erçel'e aralarının açık olduğu konuşulan Hadise'nin sözleri sorulunca ortam gerildi.
"Yalan haber yapmayı ne zaman bırakacaksınız? Çok gereksiz bir iddia bence" diyerek çıkışan Hande Erçel, "Hiç zannetmiyorum bana göndermede bulunduğunu. Kendisi de mükemmel bir kadın" yanıtını verdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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