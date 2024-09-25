Kızı Luna'yı Kucağına Alan Burcu Biricik Taşıyıcı Anne Tuttuğu İddiasına Doktorunun Mesajıyla Cevap Verdi!
Kızı Luna'yı Kucağına Alan Burcu Biricik Taşıyıcı Anne Tuttuğu İddiasına Doktorunun Mesajıyla Cevap Verdi!
Yaklaşık 2 ay önce eşi Emre Yetkin ile beraber biricik kızları Luna'yı kucaklarına alan Burcu Biricik hakkında 'taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu' iddiası çıktı. Güzel oyuncu, söz konusu iddialara doktorunun mesajıyla cevap verdi.
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Kadrosunda yer aldığı her projeyi birkaç adım öne taşıyan isimlerden bir tanesi olan Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
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Başarılı kariyeri kadar gıpta edilesi aşk hayatıyla da sıkça konuşulan ünlü oyuncunun 2014'ten bu yana Emre Yetkin'le yürüttükleri samimiyet kokan evliliklerinin 10. yılında bebek beklediklerini duyurarak herkesi heyecana boğmuşlardı.
Bir kız bebek beklediklerini açıklayan zaman zaman paylaştığı hamilelik pozlarıyla gözlerden kalpler çıkaran Biricik, bebeklerine "Luna" adını verecekleri de söylemişti.
Normal doğum için soluğu hastanede alan güzel oyuncu 15 Temmuz'da dünyaya getirdiği kızıyla ilk kez anne olmanın heyecanını tattı
Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik hakkında geçtiğimiz gün '@yorumlaragel' adlı Twitter (X) kullanıcısı tarafından bir iddia yayıldı. Buna göre, ünlü oyuncunun taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olduğu ve 'hamilelik rolü' yaptığı öne sürüldü.
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"Analiz: Muhabir "hamilelik" dediğinde Burcu'nun utanç, korku ve endişe (ifadeleri videoda gösterdim) göstermesinin sebebi aslında hamile olmadığı ve bunun da ortaya çıkmasını istememesi" denilerek bir de video paylaşıldı.
Paylaşılan videoyu da buradan görebilirsiniz:
Bu iddiaları gören ünlü oyuncunun doktoru kendisine mesaj attı tabii. Burcu Biricik "Ne kadınlar doğurttum, zaten yoktular" diyen doktoru aracılığıyla dolaşan iddialara yanıt vermiş oldu.
Biricik'in başrolünde rol aldığı 'Fatma' dizisinin yönetmeni Özgür Önurme de iddiaları tiye alarak ünlü oyuncuya mesaj attı.
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