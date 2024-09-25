Kızı Luna'yı Kucağına Alan Burcu Biricik Taşıyıcı Anne Tuttuğu İddiasına Doktorunun Mesajıyla Cevap Verdi!

Paylaşımda 'Burcu Biricik de birçok ünlü gibi taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olacak.

Dolayısıyla hiçbir zaman hamile olmadı. Ancak, bunun bilinmesini istemediği için çocuk doğana kadar hamileymiş gibi davranmak zorunda kaldı' ifadeleri yer aldı.