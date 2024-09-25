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Kızı Luna'yı Kucağına Alan Burcu Biricik Taşıyıcı Anne Tuttuğu İddiasına Doktorunun Mesajıyla Cevap Verdi!

Kızı Luna'yı Kucağına Alan Burcu Biricik Taşıyıcı Anne Tuttuğu İddiasına Doktorunun Mesajıyla Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.09.2024 - 09:51

Yaklaşık 2 ay önce eşi Emre Yetkin ile beraber biricik kızları Luna'yı kucaklarına alan Burcu Biricik hakkında 'taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu' iddiası çıktı. Güzel oyuncu, söz konusu iddialara doktorunun mesajıyla cevap verdi.

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Kadrosunda yer aldığı her projeyi birkaç adım öne taşıyan isimlerden bir tanesi olan Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Kadrosunda yer aldığı her projeyi birkaç adım öne taşıyan isimlerden bir tanesi olan Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Başarılı kariyeri kadar gıpta edilesi aşk hayatıyla da sıkça konuşulan ünlü oyuncunun 2014'ten bu yana Emre Yetkin'le yürüttükleri samimiyet kokan evliliklerinin 10. yılında bebek beklediklerini duyurarak herkesi heyecana boğmuşlardı.

Başarılı kariyeri kadar gıpta edilesi aşk hayatıyla da sıkça konuşulan ünlü oyuncunun 2014'ten bu yana Emre Yetkin'le yürüttükleri samimiyet kokan evliliklerinin 10. yılında bebek beklediklerini duyurarak herkesi heyecana boğmuşlardı.

Bir kız bebek beklediklerini açıklayan zaman zaman paylaştığı hamilelik pozlarıyla gözlerden kalpler çıkaran Biricik, bebeklerine "Luna" adını verecekleri de söylemişti.

Bir kız bebek beklediklerini açıklayan zaman zaman paylaştığı hamilelik pozlarıyla gözlerden kalpler çıkaran Biricik, bebeklerine "Luna" adını verecekleri de söylemişti.

Normal doğum için soluğu hastanede alan güzel oyuncu 15 Temmuz'da dünyaya getirdiği kızıyla ilk kez anne olmanın heyecanını tattı

Normal doğum için soluğu hastanede alan güzel oyuncu 15 Temmuz'da dünyaya getirdiği kızıyla ilk kez anne olmanın heyecanını tattı

Geçtiğimiz günlerde de minik bebeğiyle ilk pozunu paylaşarak sevenlerini mest etmişti:

Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik hakkında geçtiğimiz gün '@yorumlaragel' adlı Twitter (X) kullanıcısı tarafından bir iddia yayıldı. Buna göre, ünlü oyuncunun taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olduğu ve 'hamilelik rolü' yaptığı öne sürüldü.

Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik hakkında geçtiğimiz gün '@yorumlaragel' adlı Twitter (X) kullanıcısı tarafından bir iddia yayıldı. Buna göre, ünlü oyuncunun taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olduğu ve 'hamilelik rolü' yaptığı öne sürüldü.

Paylaşımda 'Burcu Biricik de birçok ünlü gibi taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olacak.

Dolayısıyla hiçbir zaman hamile olmadı. Ancak, bunun bilinmesini istemediği için çocuk doğana kadar hamileymiş gibi davranmak zorunda kaldı' ifadeleri yer aldı.

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"Analiz: Muhabir "hamilelik" dediğinde Burcu'nun utanç, korku ve endişe (ifadeleri videoda gösterdim) göstermesinin sebebi aslında hamile olmadığı ve bunun da ortaya çıkmasını istememesi" denilerek bir de video paylaşıldı.

"Analiz: Muhabir "hamilelik" dediğinde Burcu'nun utanç, korku ve endişe (ifadeleri videoda gösterdim) göstermesinin sebebi aslında hamile olmadığı ve bunun da ortaya çıkmasını istememesi" denilerek bir de video paylaşıldı.

'Yapmaması gereken bir şeyi yaptığını düşündüğü için utanç, bunun ortaya çıkmasından endişelendiği için de dudağını yalıyor ve korku ifadesi gösteriyor.'

Paylaşılan videoyu da buradan görebilirsiniz:

Bu iddiaları gören ünlü oyuncunun doktoru kendisine mesaj attı tabii. Burcu Biricik "Ne kadınlar doğurttum, zaten yoktular" diyen doktoru aracılığıyla dolaşan iddialara yanıt vermiş oldu.

Bu iddiaları gören ünlü oyuncunun doktoru kendisine mesaj attı tabii. Burcu Biricik "Ne kadınlar doğurttum, zaten yoktular" diyen doktoru aracılığıyla dolaşan iddialara yanıt vermiş oldu.

Biricik'in başrolünde rol aldığı 'Fatma' dizisinin yönetmeni Özgür Önurme de iddiaları tiye alarak ünlü oyuncuya mesaj attı.

Biricik'in başrolünde rol aldığı 'Fatma' dizisinin yönetmeni Özgür Önurme de iddiaları tiye alarak ünlü oyuncuya mesaj attı.

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