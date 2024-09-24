Tek Soruluk Dev Anket: Pınar Deniz'in Bebeği Kız mı Olacak Yoksa Erkek mi?
Tek Soruluk Dev Anket: Pınar Deniz'in Bebeği Kız mı Olacak Yoksa Erkek mi?
2 aylık hamilelik haberi sonrası geçtiğimiz günlerde jet hızıyla sevgilisi Kaan Yıldırım'la evlenen Pınar Deniz önceki gün podyumun tozunu attırdı. Kimilerinin güzellik geldi, kimilerininse güzelliği azaldı dediği ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti hakkında tahminler başladı bile.
Peki sizce Pınar Deniz'in kızı mı olacak yoksa oğlu mu? Hazırsanız, sizi ankete alalım...
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Son olarak rol aldığı Yargı dizisinde 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, 17 Eylül'de kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la evlendi.
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Ünlü ikilinin evlilik işlemlerinin hızla tamamlanmasındaki nedenin de hamilelik olduğu ortaya çıktı. Başarıları kadar güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Pınar Deniz 2 aylık hamile.
Güzel oyuncu, nikahtan kısa süre yüzü olduğu ünlü kozmetik markasının 23 Eylül Pazartesi akşamı Paris’in ikonik sembollerinden Opéra de Paris’te gerçekleşen defilesinde yürüdü.
Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü modellerle aynı podyumda yürüyen Deniz'in hamileliği de çok konuşuldu tabii.
Magazin gündemine bomba gibi oturan defilede podyumun tozunu attıran Pınar Deniz'in güzelliğine bakarak bebeğinin cinsiyeti üzerine tahminler başladı bile.
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Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur; eğer anne adayı göze eskisi kadar güzel gelmiyorsa, kız bebek bekliyor olabilir. Çünkü inanışa göre kız bebekler annenin güzelliğinden biraz çalar. Erkek bebekse anne adayına güzellik katar derler.
İşte dev anketi başlatıyoruz: Sizce, Pınar Deniz'in kızı mı olacak yoksa oğlu mu?
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