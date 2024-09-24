Tek Soruluk Dev Anket: Pınar Deniz'in Bebeği Kız mı Olacak Yoksa Erkek mi?

2 aylık hamilelik haberi sonrası geçtiğimiz günlerde jet hızıyla sevgilisi Kaan Yıldırım'la evlenen Pınar Deniz önceki gün podyumun tozunu attırdı. Kimilerinin güzellik geldi, kimilerininse güzelliği azaldı dediği ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti hakkında tahminler başladı bile.

Peki sizce Pınar Deniz'in kızı mı olacak yoksa oğlu mu? Hazırsanız, sizi ankete alalım...