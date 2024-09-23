Bebekle İlk Defile: Bembeyaz Elbisesiyle Salınan Pınar Deniz'in Zarafetiyle Ağızları Açık Bıraktı!
Bebekle İlk Defile: Bembeyaz Elbisesiyle Salınan Pınar Deniz'in Zarafetiyle Ağızları Açık Bıraktı!
Güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösteren 2 aylık hamile Pınar Deniz, güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı!
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşklarını "sahte" bulan herkese inat 17 Eylül'de birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı biliyorsunuz! Pınar Deniz'in zarafeti de Roma'daki nikahın sadeliği ve şıklığı da ayrı olay olmuştu. Güzel oyuncunun 2 aylık hamile olması ise cabasıydı!
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Pınar Deniz, nikahtan hemen sonra soluğu güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde aldı!
Karnında bebeği, bembeyaz elbisesiyle salınan Pınar Deniz'in zarafeti ağızları açık bıraktı!
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Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇
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