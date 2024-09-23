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Kumarla Hayatı Alt Üst Olan Serdar Ortaç'tan "Ne Kadar Para Kaybettin?" Sorusuna Şok Cevap!

Kumarla Hayatı Alt Üst Olan Serdar Ortaç'tan "Ne Kadar Para Kaybettin?" Sorusuna Şok Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 00:29

Kumar yüzünden hayatının alt üst olduğunu defalarca dile getiren ve binlerce kez de 'tövbe' eden Serdar Ortaç, Serbest Vuruş programında 'Ne kadar para kaybettin?' sorusuna şok bir cevap verdi.

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Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri haline gelen Serdar Ortaç, uzunca bir süre açtığı canlı yayınlardaki karamsar ve dengesiz haliyle gündeme geldi biliyorsunuz.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri haline gelen Serdar Ortaç, uzunca bir süre açtığı canlı yayınlardaki karamsar ve dengesiz haliyle gündeme geldi biliyorsunuz.

MS hastalığı, kumar borçları, Chloe'yle ayrılığı, boşanma süreci, nafakası derken epey bir dağılan Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda yepyeni bir sayfa açtı.

MS hastalığı, kumar borçları, Chloe'yle ayrılığı, boşanma süreci, nafakası derken epey bir dağılan Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda yepyeni bir sayfa açtı.

Alkol ve sigarayı bırakan ünlü şarkıcı, şimdilerde sık sık geçmişe dair pişmanlıklarını dile getiriyor. Bu pişmanlıklarının başında da hayatını alt üst ettiğini defalarca kez belirttiği kumar alışkanlığı geliyor.

Alkol ve sigarayı bırakan ünlü şarkıcı, şimdilerde sık sık geçmişe dair pişmanlıklarını dile getiriyor. Bu pişmanlıklarının başında da hayatını alt üst ettiğini defalarca kez belirttiği kumar alışkanlığı geliyor.

Belki denk gelmişsinizdir, tüm bunlara rağmen yasa dışı bahis reklamlarına dahil olmasıyla gündeme gelmişti kendisi geçtiğimiz günlerde.

Belki denk gelmişsinizdir, tüm bunlara rağmen yasa dışı bahis reklamlarına dahil olmasıyla gündeme gelmişti kendisi geçtiğimiz günlerde.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yasa dışı bahis reklamlarında neden oynadığına bir türlü anlam verilemeyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz saatlerde Serbest Vuruş isimli YouTube programında "Kumar yüzünden ne kadar kaybettin?" sorusuna şok bir cevap verdi.

Yasa dışı bahis reklamlarında neden oynadığına bir türlü anlam verilemeyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz saatlerde Serbest Vuruş isimli YouTube programında "Kumar yüzünden ne kadar kaybettin?" sorusuna şok bir cevap verdi.

Ortaç, 'Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı o gitti' açıklamasında bulundu.

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