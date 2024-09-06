Kumar Reklamı Yapan Ünlüler Tepki Çekiyor: Kimseye Aldırmadan Yasa Dışı Kumar Reklamı Yapıyorlar
Kumar Reklamı Yapan Ünlüler Tepki Çekiyor: Kimseye Aldırmadan Yasa Dışı Kumar Reklamı Yapıyorlar
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in yasa dışı kumar reklamlarında oynaması ve kumarı teşvik etmesi tepki çekiyor. Ünlü isimler, gelen tüm tepki ve itirazlara rağmen kumar paylaşımları yapmaya devam ediyor.
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Türkiye magazin dünyasında Serdar Ortaç’ın ismi sık sık kumar ile yan yana anılıyor. Öyle ki Serdar Ortaç’ın kumarda ciddi miktarda servet kaybettiği biliniyor.
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Buna rağmen Serdar Ortaç, kumar reklamı yapmaktan geri durmuyor.
Hastalığını atlattıktan sonra açtığı Tiktok canlı yayınlarıyla para toplayan Mehmet Ali Erbil de yasa dışı bahis sitesinin reklamında oynamayı tercih etti.
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in yer aldığı yasa dışı kumar reklamı 👇
Son olarak kumar reklamı ile adı geçen isim ise eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz oldu.
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Batuhan Karadeniz’in canlı yayın açarak slot oyununu oynadığı ve yasa dışı bahis önerisinde bulunduğu görüntüleri paylaştı.
Sonrasında Karadeniz, oyunu oynamaya devam etti ve kendisini ifşalayan Haskoloğlu’na küfür etti.
Batuhan Karadeniz’in kumar oynadığı görüntüler 👇
Son yıllarda özellikle “slot” oyunlarında ciddi miktarlarda para kaybeden vatandaşların şikayetleri sosyal medyada yer alıyor.
Kısa yoldan para kazanmak isteyen ancak ciddi miktarlarda borçla karşı karşıya kalan vatandaşlar arasında intiharı düşünenler bile var.
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Kumar batağına düşmüş bazı vatandaşların paylaşımları 👇
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Kumar ve bahis ile ilgili ciddi bir uyarı 👇
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