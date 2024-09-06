Kumar Reklamı Yapan Ünlüler Tepki Çekiyor: Kimseye Aldırmadan Yasa Dışı Kumar Reklamı Yapıyorlar

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in yasa dışı kumar reklamlarında oynaması ve kumarı teşvik etmesi tepki çekiyor. Ünlü isimler, gelen tüm tepki ve itirazlara rağmen kumar paylaşımları yapmaya devam ediyor.