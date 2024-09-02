Las Vegas, Kıbrıs Gibi Kumarhanelerde Neden Özellikle Saat ve Pencere Bulunmaz?
Las Vegas, Kıbrıs Gibi Kumarhanelerde Neden Özellikle Saat ve Pencere Bulunmaz?
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Bu eksiklik bir unutkanlık sonucu değil, oyuncuların dikkatini dağıtmamak ve onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutmak için alınmış bilinçli bir karardır.
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Pencerelerin olmaması, dışarıdaki gün ışığının sizi oyundan koparmasını engeller ve gece ile gündüz arasındaki farkı algılamanızı zorlaştırır.
Pencerelerin eksikliği, aynı zamanda oyun sırasında olası dikkat dağınıklıklarını da en aza indirir.
Pencerelerin bulunmaması, güvenlik açısından da kritik bir önlem.
Kumarhaneler, saatlerin olmadığı bir ortam yaratarak oyuncuların zaman algısını bozmayı hedefler.
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Özellikle Las Vegas’taki ünlü kumarhaneler, bu stratejiyi daha da ileri götürerek tavanlarını açık hava hissi verecek şekilde tasarlar, böylece günün hangi saatinde olduğunuzu tahmin etmek neredeyse imkansız hale gelir.
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