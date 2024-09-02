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Las Vegas, Kıbrıs Gibi Kumarhanelerde Neden Özellikle Saat ve Pencere Bulunmaz?

Las Vegas, Kıbrıs Gibi Kumarhanelerde Neden Özellikle Saat ve Pencere Bulunmaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
02.09.2024 - 13:23

Las Vegas’tan Kıbrıs’a kadar tüm kumarhanelerin ortak bir sırrı var: Pencereler ve saatler yok! Peki, neden bu kadar basit bir ayrıntı kumarhanelerde bu kadar önemli bir hale geliyor?

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Bu eksiklik bir unutkanlık sonucu değil, oyuncuların dikkatini dağıtmamak ve onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutmak için alınmış bilinçli bir karardır.

Bu eksiklik bir unutkanlık sonucu değil, oyuncuların dikkatini dağıtmamak ve onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutmak için alınmış bilinçli bir karardır.

Bir kumarhaneye adım attığınızda, loş ışıklar ve yüksek sesler ile çevrili bir dünyaya girersiniz. Bu ortam, dışarıdaki dünyanın varlığını unutturacak şekilde tasarlanmıştır.

Pencerelerin olmaması, dışarıdaki gün ışığının sizi oyundan koparmasını engeller ve gece ile gündüz arasındaki farkı algılamanızı zorlaştırır.

Pencerelerin olmaması, dışarıdaki gün ışığının sizi oyundan koparmasını engeller ve gece ile gündüz arasındaki farkı algılamanızı zorlaştırır.

Bu sayede saatlerce oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsiniz.

Pencerelerin eksikliği, aynı zamanda oyun sırasında olası dikkat dağınıklıklarını da en aza indirir.

Pencerelerin eksikliği, aynı zamanda oyun sırasında olası dikkat dağınıklıklarını da en aza indirir.

Özellikle blackjack gibi oyunlarda, parlak gün ışığı kartların üzerindeki yansımaları artırarak oyuncuların doğru kararlar vermesini zorlaştırabilir. 

Benzer şekilde pokerdeki blöf yapma süreci, pencereden gelen ışığın oyuncuların yüz ifadelerini daha belirgin hale getirmesi nedeniyle sekteye uğrayabilir.

Pencerelerin bulunmaması, güvenlik açısından da kritik bir önlem.

Pencerelerin bulunmaması, güvenlik açısından da kritik bir önlem.

Kumarhaneler, potansiyel soygunculara kaçış noktası sağlamamak için penceresiz bir yapı tercih ederler. Pencereler, dışarıdan bir tehdit unsuru olabileceği gibi, içerideki güvenliğin zayıflamasına da yol açabilir.

Kumarhaneler, saatlerin olmadığı bir ortam yaratarak oyuncuların zaman algısını bozmayı hedefler.

Kumarhaneler, saatlerin olmadığı bir ortam yaratarak oyuncuların zaman algısını bozmayı hedefler.

Zamanın farkında olmayan bir oyuncu, daha fazla oyun oynar ve daha fazla para harcar. Bu durum, kumarhanenin karını artıran temel unsurlardan biridir.

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Özellikle Las Vegas’taki ünlü kumarhaneler, bu stratejiyi daha da ileri götürerek tavanlarını açık hava hissi verecek şekilde tasarlar, böylece günün hangi saatinde olduğunuzu tahmin etmek neredeyse imkansız hale gelir.

Özellikle Las Vegas’taki ünlü kumarhaneler, bu stratejiyi daha da ileri götürerek tavanlarını açık hava hissi verecek şekilde tasarlar, böylece günün hangi saatinde olduğunuzu tahmin etmek neredeyse imkansız hale gelir.

Kumarhaneler, tasarımlarında her detayı oyuncuların psikolojisini etkileyecek şekilde planlamıştır. Pencerelerin ve saatlerin olmaması, oyuncuların zamanın nasıl geçtiğini anlamadan daha fazla para harcamasını sağlar.

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