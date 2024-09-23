Bir Şok İtiraf Daha: Kerimcan Durmaz, Hülya Avşar'ın Cinsel İçerikli Sorularla Köşeye Sıkıştırdığını Söyledi!
Bir Şok İtiraf Daha: Kerimcan Durmaz, Hülya Avşar'ın Cinsel İçerikli Sorularla Köşeye Sıkıştırdığını Söyledi!
Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olup yalan makinesine bağlanan Kerimcan Durmaz, Hülya Avşar'ın kendisine yönelttiği cinsel içerikli sorular karşısında köşeye sıkıştığını ve rahatsız olduğunu itiraf etti.
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Hayatımıza buram buram dişil enerji kokan tavrı ve tarzıyla giren Kerimcan Durmaz, şarkıcılık kariyerine yönelip uzun bir süre ortalardan kaybolduktan sonra YouTube videolarıyla hayatımıza hızlı bir dönüş yaptı biliyorsunuz.
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Ve zaman içerisinde inanılmaz bir değişim geçirdiğine anbean şahitlik ettik. Saç sakal uzatıp, dudak dolgusuna veda eden ve vücut yapan Kerimcan Durmaz, yavaş yavaş farklı bir havaya bürüneceğinin ve artık konumuzun "erilliği" olacağının sinyallerini bariz bir şekilde vermişti.
Hatta geçtiğimiz gün de Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar'ına konuk olup yalan makinesine bağlanarak "Hiç bir kadınla beraber oldun mu?" sorusuna verdiği verdiği cevapla gündeme oturmuştu kendisi.
Yine aynı programdan bir kesitle dikkat çeken Kerimcan Durmaz, iki ay önce katıldığı Hülya Avşar sohbetinde kendisine yöneltilen cinsel içerikli sorular hakkında konuştu.
Orkun Işıtmak'ın "Sen Hülya Avşar'dan rahatsız oldun mu o gün?" sorusunu alttan almamayı seçen Kerimcan, "Kendisini çok severim ama o an sormuş olduğu sorularla köşeye sıkıştırdı ve rahatsız etti beni. Ne diyeceğimi şaşırdım. O yüzden evet rahatsız oldum, manipüle oldum yani" dedi.
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