Bir Şok İtiraf Daha: Kerimcan Durmaz, Hülya Avşar'ın Cinsel İçerikli Sorularla Köşeye Sıkıştırdığını Söyledi!

Belki hatırlarsınız, Kerimcan Durmaz'ın eril halini beğenen Hülya Avşar, 'Baya bir şey olmuş sana. O Kerimcan gitmiş, cool Kerimcan gelmiş. Çünkü öbürü kusura bakma, küsme, gördüğüm en paçozdu!' cümleleriyle dumura uğratmıştı.