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"Erilliği" Onayladı: Hülya Avşar, Kerimcan Durmaz'ın Eski Hali İlgili Sarf Ettiği Sözlerle Yine Dumura Uğrattı

"Erilliği" Onayladı: Hülya Avşar, Kerimcan Durmaz'ın Eski Hali İlgili Sarf Ettiği Sözlerle Yine Dumura Uğrattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 21:36

'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programında en son Kerimcan Durmaz'ı ağırlayan Hülya Avşar, bu sefer de Kerimcan Durmaz'ın eski haline yaptığı yorumla ağızları açık bıraktı!

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Hayatımıza buram buram dişil enerji kokan tavrı ve tarzıyla giren Kerimcan Durmaz, şarkıcılık kariyerine yönelip uzun bir süre ortalardan kaybolmuştu hatırlarsanız.

Hayatımıza buram buram dişil enerji kokan tavrı ve tarzıyla giren Kerimcan Durmaz, şarkıcılık kariyerine yönelip uzun bir süre ortalardan kaybolmuştu hatırlarsanız.

O uzun aradan sonra geçtiğimiz sene yakın dostu Samet Liçina'yla yeniden YouTube videoları çekmeye başlayıp eski popülaritesini yakalayınca da hızlı bir dönüş yapmıştı aramıza! O videolardan birinde gelen binlerce "eril enerji çok yakıştı" yorumu ve Durmaz'ın annesinin evlenip çoluk çocuk sahibi olduğunu istediğini belirtmesinin üzerine Kerimcan Durmaz'da enteresan değişiklikler yaşanmaya başladı!

O uzun aradan sonra geçtiğimiz sene yakın dostu Samet Liçina'yla yeniden YouTube videoları çekmeye başlayıp eski popülaritesini yakalayınca da hızlı bir dönüş yapmıştı aramıza! O videolardan birinde gelen binlerce "eril enerji çok yakıştı" yorumu ve Durmaz'ın annesinin evlenip çoluk çocuk sahibi olduğunu istediğini belirtmesinin üzerine Kerimcan Durmaz'da enteresan değişiklikler yaşanmaya başladı!

Saç sakal uzatıp, dudak dolgusuna veda eden Kerimcan Durmaz, yavaş yavaş farklı bir havaya bürüneceğinin sinyallerini bariz bir şekilde verdi.

Saç sakal uzatıp, dudak dolgusuna veda eden Kerimcan Durmaz, yavaş yavaş farklı bir havaya bürüneceğinin sinyallerini bariz bir şekilde verdi.

Spor salonundan çıkmayıp, onunla beraber popüler olan bu "eril" enerjiye gün geçtikçe daha çok adapte olan Kerimcan Durmaz'ın yeni hali kimilerinin büyük beğenisini toplarken, kimilerine de "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti tabii.

Spor salonundan çıkmayıp, onunla beraber popüler olan bu "eril" enerjiye gün geçtikçe daha çok adapte olan Kerimcan Durmaz'ın yeni hali kimilerinin büyük beğenisini toplarken, kimilerine de "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti tabii.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ise yeniden tepki çekmesine sebep olmuştu. Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kerimcan, "Ben bundan önce de kadınlardan hoşlanan bir insandım. Sadece bunu dile getiren ya da bunu gösteren birisi değildim" açıklamasında bulunmuş, kafaları da karıştırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ise yeniden tepki çekmesine sebep olmuştu. Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kerimcan, "Ben bundan önce de kadınlardan hoşlanan bir insandım. Sadece bunu dile getiren ya da bunu gösteren birisi değildim" açıklamasında bulunmuş, kafaları da karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Aynı programın başka bir kesidi daha sosyal medyada dikkat çekti! Fakat bu sefer odak Kerimcan'da değil Hülya Avşar'ın sarf ettiği sözlerdeydi!

Aynı programın başka bir kesidi daha sosyal medyada dikkat çekti! Fakat bu sefer odak Kerimcan'da değil Hülya Avşar'ın sarf ettiği sözlerdeydi!

Kerimcan'ın eski haliyle yeni halinin inanılmaz farklı olduğunu vurgulayan Hülya Avşar, "Baya bir şey olmuş sana. O Kerimcan gitmiş, cool Kerimcan gelmiş. Çünkü öbürü kusura bakma, küsme, gördüğüm en paçozdu!" dedi.

Kerimcan'ın eski haliyle yeni halinin inanılmaz farklı olduğunu vurgulayan Hülya Avşar, "Baya bir şey olmuş sana. O Kerimcan gitmiş, cool Kerimcan gelmiş. Çünkü öbürü kusura bakma, küsme, gördüğüm en paçozdu!" dedi.

Bunun üzerine bir miktar bozulan fakat belli etmeyen Kerimcan Durmaz da n'apsın, konuyu "hayır, en paçoz diyemezsiniz Türkiye'de çok paçoz var" diyerek kahkahalarla bağladı!

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