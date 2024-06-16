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Favorisini Açıkladı: Tarkan'ın Yeni Albümünü Öve Öve Bitiremeyen Yalın Alçak Gönüllülüğü Elden Bırakmadı!

Favorisini Açıkladı: Tarkan'ın Yeni Albümünü Öve Öve Bitiremeyen Yalın Alçak Gönüllülüğü Elden Bırakmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 20:25

Tarkan'ın 12 şarkıdan oluşan yeni Kuantum 51 albümünü dinleyen Yalın, meslektaşına hem teşekkür etti hem de öve öve bitiremedi. Alçak gönüllülüğü de elden bırakmadı!

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Megastar'ımız Tarkan, geçtiğimiz günlerde tam 7 yıl aranın ardından yepyeni bir albüm çıkardı biliyorsunuz. Uzun bir süredir Kuantum 51'in adım adım yaklaştığını belirten paylaşımlarda bulunan Tarkan'ın merakla beklenen şarkıları nihayet 14 Haziran'da dinleyicisiyle buluştu!

Megastar'ımız Tarkan, geçtiğimiz günlerde tam 7 yıl aranın ardından yepyeni bir albüm çıkardı biliyorsunuz. Uzun bir süredir Kuantum 51'in adım adım yaklaştığını belirten paylaşımlarda bulunan Tarkan'ın merakla beklenen şarkıları nihayet 14 Haziran'da dinleyicisiyle buluştu!

'Yo', 'Olay', 'Müteşekkir', 'Ayrılık Töreni', 'Çınar', İlallah', 'Şerbetli', 'Darma Duman', 'Kalpte Savaş', 'Enseyi Karartma', 'Sorma Gitsin' ve 'Vatanımsın' isimli 12 yeni şarkı çıkaran Tarkan, kimileri tarafından her zamanki gibi tam not alırken, kimilerinin de "ne oldu bu adama ya?" demesine sebep oldu.

'Yo', 'Olay', 'Müteşekkir', 'Ayrılık Töreni', 'Çınar', İlallah', 'Şerbetli', 'Darma Duman', 'Kalpte Savaş', 'Enseyi Karartma', 'Sorma Gitsin' ve 'Vatanımsın' isimli 12 yeni şarkı çıkaran Tarkan, kimileri tarafından her zamanki gibi tam not alırken, kimilerinin de "ne oldu bu adama ya?" demesine sebep oldu.

Albümün yayınlandığı gün gelen tepkileri sizler için bu yazımızda derlemiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Kuantum 51'e bir tepki de meslektaşı Yalın'dan geldi! Albümdeki favori şarkısının hangisi olduğunu dile getiren Yalın, Tarkan'ı yerlere göklere sığdıramadı. Alçak gönüllülüğü de elden bırakmadı!

Geçtiğimiz saatlerde Kuantum 51'e bir tepki de meslektaşı Yalın'dan geldi! Albümdeki favori şarkısının hangisi olduğunu dile getiren Yalın, Tarkan'ı yerlere göklere sığdıramadı. Alçak gönüllülüğü de elden bırakmadı!

Tarkan'ın 'Müteşekkir' şarkısını paylaşan Yalın, "Bu şarkıyı çok sevdim! Hem böyle heybetli, hem sıcacık bir sound tabii ki Ozan Çolakoğlu, harikasın!" dedi ve ekledi:

Tarkan'ın 'Müteşekkir' şarkısını paylaşan Yalın, "Bu şarkıyı çok sevdim! Hem böyle heybetli, hem sıcacık bir sound tabii ki Ozan Çolakoğlu, harikasın!" dedi ve ekledi:

'Tarkan'ı konuşmak bana düşmez ama çok mutlu oldum albüm yapmasına. Umudumu iyice kaybettiğim yapım tarafında ışık oldu bana! Çıtayı hep yukarı koymuştur her alanda! İyi ki var! Bu albümün hepimize faydası olur... Dinleyiniz, dinletiniz!'

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