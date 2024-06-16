Favorisini Açıkladı: Tarkan'ın Yeni Albümünü Öve Öve Bitiremeyen Yalın Alçak Gönüllülüğü Elden Bırakmadı!

'Tarkan'ı konuşmak bana düşmez ama çok mutlu oldum albüm yapmasına. Umudumu iyice kaybettiğim yapım tarafında ışık oldu bana! Çıtayı hep yukarı koymuştur her alanda! İyi ki var! Bu albümün hepimize faydası olur... Dinleyiniz, dinletiniz!'