Anca Rüyamızda Görürüz: Hande Erçel'in İnatla Yırtmacını Kapamaya Çalıştığı Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Anca Rüyamızda Görürüz: Hande Erçel'in İnatla Yırtmacını Kapamaya Çalıştığı Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Geçtiğimiz gün, Pomellato gecesi için Milano'ya giden Hande Erçel'in kombini çok beğenilmekle beraber kendisinin sürekli yırtmacını kapama çabası içinde olması tepki çekmişti. Erçel'in Milano'daki davet için seçtiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı, e biraz da dudak uçuklattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkın her bir detayı olay olan ve gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Milano'da giydiği elbiseyle gündeme oturmuştu hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pomellato gecesi için Milano'ya giden Hande Erçel'in elbisesinin yırtmacını sürekli bir kapatma çabası içinde olması sosyal medya kullanıcılarının gözüne batmış, elbise beğenilmesine rağmen "taşıyamayacaksan giyme" yorumları gelmişti.
Hande Erçel'in yırtmacıyla bir türlü barışamadığı elbisenin markasının Roberto Cavalli olduğu ve markanın Türkiye'den ilk kez Hande'ye onay verdiği ortaya çıktı.
Böylelikle elbisenin fiyatı da ayyuka çıktı tabii! Hande Erçel'in Milano'da giymek için tercih ettiği elbisenin fiyatı her ne kadar fiyat algımızı kaybettiysek de "biz anca rüyamızda görürüz" dedirten cinsten! Bu elbise tamı tamına 190 bin TL!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın