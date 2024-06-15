Anca Rüyamızda Görürüz: Hande Erçel'in İnatla Yırtmacını Kapamaya Çalıştığı Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Geçtiğimiz gün, Pomellato gecesi için Milano'ya giden Hande Erçel'in kombini çok beğenilmekle beraber kendisinin sürekli yırtmacını kapama çabası içinde olması tepki çekmişti. Erçel'in Milano'daki davet için seçtiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı, e biraz da dudak uçuklattı!