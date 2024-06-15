Neden Vazgeçtiği Belli Oldu: Polatların Avukatı Hüseyin Kaya'nın X Odasında Anlattıkları Ağızları Açık Bıraktı
Neden Vazgeçtiği Belli Oldu: Polatların Avukatı Hüseyin Kaya'nın X Odasında Anlattıkları Ağızları Açık Bıraktı
4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan Polat'ın geçtiğimiz saatlerde avukatı Hüseyin Kaya'yla yollarını ayırdığını Twitter (X) hesabından duyurulmuştu. Hüseyin Kaya'nın dün gece katıldı X Space odasında Polatlarla ilgili yaptığı açıklamalar, ağızları açık bıraktı!
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4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat davasında yaşanan son dakika gelişmesiyle, iki tahliye kararı birden verilmişti hatırlarsanız.
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Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ve ablası Sıla Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, abla kardeş cezaevinden tahliye olmuştu.
Bunun üzerine yeniden tahliye talebinde bulunan Dilan Polat bir kez daha ret yiyince çözümü avukatı Hüseyin Kaya'yla yolları ayırmakta bulmuş, artık kendisini temsil etmeyeceği Twitter (X) hesabından duyurulmuştu.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda, avukat Hüseyin Kaya'nın dün katıldığı X Space odasında Polatlar davası ile ilgili enteresan açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.
Öncelikle, medyada iddia edildiği avukatlık ücretini almadığını vurgulayan Kaya, "800 bin dolarlar falan, onun onda birini alsaydık öpüp başımıza bayrama iki kurbanla girerdik de neyse" açıklamasında bulundu. "Bunları yazmayın, millet bende para var diye sürekli para istiyor. Bana zarar veriyorsunuz" diye de ekledi.
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Ardından, "ben aslında vergi kaçırma niyetiyle hareket ettiklerini düşünmüyorum ama doğru dürüst bir işleyişlerinin olmamaları onları vergi cezasına şey yapacak. Olsun, devlete verecekler biraz da onlara çalışsınlar bence iyi de oldu yani vergi cezası vermeleri" ifadelerini kullanarak dumura uğrattı. Keza bir avukatın müvekkili hakkında kurması beklenen cümleler değildi bunlar...
Hüseyin Kaya, en son "Birkaç gün içerisinde Dilan Hanım'ın da bu dosyadan tahliye olması söz konusu olabilecektir, biz itiraz edeceğiz" sözleriyle durumu toparlamaya çalışsa da sosyal medyada tepki çekti. Hatta Dilan Polat'ın kendisinden vazgeçmesinin sebebinin henüz avukatıyken sarf ettiği bu cümleler olabileceği düşünüldü...
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