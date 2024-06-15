Neden Vazgeçtiği Belli Oldu: Polatların Avukatı Hüseyin Kaya'nın X Odasında Anlattıkları Ağızları Açık Bıraktı

4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan Polat'ın geçtiğimiz saatlerde avukatı Hüseyin Kaya'yla yollarını ayırdığını Twitter (X) hesabından duyurulmuştu. Hüseyin Kaya'nın dün gece katıldı X Space odasında Polatlarla ilgili yaptığı açıklamalar, ağızları açık bıraktı!