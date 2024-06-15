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Gören Tanıyamadı: Afife Tiyatro Ödülleri Gecesinden Pozunu Paylaşan Zuhal Olcay'ın Son Hali "Bu Kim" Dedirtti!

Gören Tanıyamadı: Afife Tiyatro Ödülleri Gecesinden Pozunu Paylaşan Zuhal Olcay'ın Son Hali "Bu Kim" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 22:02

Geçtiğimiz gün 26.'sı düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü alan Zuhal Olcay, geceden kalma pozuyla görenleri şaşkına uğrattı! Olcay'ın yüzündeki değişim 'bu kim?' yorumlarını beraberinde getirdi.

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Sayısız dizi ve filmde rol alan, bir yandan da şarkıcılık kariyerini sürdüren Zuhal Olcay, herkesin çok sevdiği isimlerin arasında yer alıyor.

Sayısız dizi ve filmde rol alan, bir yandan da şarkıcılık kariyerini sürdüren Zuhal Olcay, herkesin çok sevdiği isimlerin arasında yer alıyor.

Selçuk Yöntem ve Haluk Bilginer'le yaptığı evliliklerle ve hayata dair açıklamalarıyla sık sık gündem olan Olcay, aynı zamanda asaleti ve zarafetiyle de kendine hayran bırakıyor.

Selçuk Yöntem ve Haluk Bilginer'le yaptığı evliliklerle ve hayata dair açıklamalarıyla sık sık gündem olan Olcay, aynı zamanda asaleti ve zarafetiyle de kendine hayran bırakıyor.

Estetik veya ünlülerin kullanımıyla "küçük dokunuşlar" furyasına katılan tüm yaşıtları ve meslektaşlarının aksine bugüne kadar doğallığını koruyan Zuhal Olcay'ın şimdi gündemde olmasının sebebi ise son paylaştığı pozda bariz belli olan değişimi!

Estetik veya ünlülerin kullanımıyla "küçük dokunuşlar" furyasına katılan tüm yaşıtları ve meslektaşlarının aksine bugüne kadar doğallığını koruyan Zuhal Olcay'ın şimdi gündemde olmasının sebebi ise son paylaştığı pozda bariz belli olan değişimi!

Geçtiğimiz gün 26.'sı düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde "Kel Diva”daki performansıyla yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü Zuhal Olcay, paylaştığı bu kareyle 👇 görenlerin ağzını resmen açık bıraktı!

Geçtiğimiz gün 26.'sı düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde "Kel Diva”daki performansıyla yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü Zuhal Olcay, paylaştığı bu kareyle 👇 görenlerin ağzını resmen açık bıraktı!

Yüzünde estetik olup olmadığına dair Müge Dağıstanlı'ya konuşan Zuhal Olcay, konuya dair 'Düzenli olarak göründüğüm cilt doktorum en son vitaminli kök hücre tedavisi uyguladı. Neşterli bir işlem yok' diyerek hepimizin alıştığı o klişe açıklamayı yaptı. Fakat herkes gibi olmaya karar verip bizim bildiğimiz, tanıdığımız haline hiç benzemeyen yeni bir yüze kavuşan ünlü isim, sosyal medya kullanıcılarının büyük hayal kırıklığına uğrattı...

Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Leyla saltık

Ne güzel masum anlamlı yüzü vardi..değişik tipti başkalarına benzemiyordu guzeldi..inanamiyorum insan kendine yüzüne bu kötülüğü nasılsın yapar..estetik deği... Devamını Gör

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Belkıs Akkale ile Sıla nin melezi olmuş.