Gören Tanıyamadı: Afife Tiyatro Ödülleri Gecesinden Pozunu Paylaşan Zuhal Olcay'ın Son Hali "Bu Kim" Dedirtti!
Gören Tanıyamadı: Afife Tiyatro Ödülleri Gecesinden Pozunu Paylaşan Zuhal Olcay'ın Son Hali "Bu Kim" Dedirtti!
Geçtiğimiz gün 26.'sı düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü alan Zuhal Olcay, geceden kalma pozuyla görenleri şaşkına uğrattı! Olcay'ın yüzündeki değişim 'bu kim?' yorumlarını beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sayısız dizi ve filmde rol alan, bir yandan da şarkıcılık kariyerini sürdüren Zuhal Olcay, herkesin çok sevdiği isimlerin arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selçuk Yöntem ve Haluk Bilginer'le yaptığı evliliklerle ve hayata dair açıklamalarıyla sık sık gündem olan Olcay, aynı zamanda asaleti ve zarafetiyle de kendine hayran bırakıyor.
Estetik veya ünlülerin kullanımıyla "küçük dokunuşlar" furyasına katılan tüm yaşıtları ve meslektaşlarının aksine bugüne kadar doğallığını koruyan Zuhal Olcay'ın şimdi gündemde olmasının sebebi ise son paylaştığı pozda bariz belli olan değişimi!
Geçtiğimiz gün 26.'sı düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde "Kel Diva”daki performansıyla yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü Zuhal Olcay, paylaştığı bu kareyle 👇 görenlerin ağzını resmen açık bıraktı!
Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ne güzel masum anlamlı yüzü vardi..değişik tipti başkalarına benzemiyordu guzeldi..inanamiyorum insan kendine yüzüne bu kötülüğü nasılsın yapar..estetik deği... Devamını Gör
Belkıs Akkale ile Sıla nin melezi olmuş.