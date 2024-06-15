Gören Tanıyamadı: Afife Tiyatro Ödülleri Gecesinden Pozunu Paylaşan Zuhal Olcay'ın Son Hali "Bu Kim" Dedirtti!

Yüzünde estetik olup olmadığına dair Müge Dağıstanlı'ya konuşan Zuhal Olcay, konuya dair 'Düzenli olarak göründüğüm cilt doktorum en son vitaminli kök hücre tedavisi uyguladı. Neşterli bir işlem yok' diyerek hepimizin alıştığı o klişe açıklamayı yaptı. Fakat herkes gibi olmaya karar verip bizim bildiğimiz, tanıdığımız haline hiç benzemeyen yeni bir yüze kavuşan ünlü isim, sosyal medya kullanıcılarının büyük hayal kırıklığına uğrattı...