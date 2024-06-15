Özel Parti Düzenledi: 37 Kilo Kaldığı İçin Cezaevinden Tahliye Edilen Nihal Candan Yaralarını Çabuk Sardı!
Özel Parti Düzenledi: 37 Kilo Kaldığı İçin Cezaevinden Tahliye Edilen Nihal Candan Yaralarını Çabuk Sardı!
Anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edildiğinden beri gezmelere doyamayan Nihal Candan, bu sefer de 'bir daha asla sosyal medya kullanmayacağım' sözünü çiğnedi! Cezaevi günlerinin acısını doğum günü partisinde çıkaran Candan'ın pozu ve pozuna iliştirdiği not dikkat çekti.
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Kız kardeşi Bahar Candan ile beraber hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren, programdan sonra da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti hatırlarsanız.
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Polatlardan kısa bir süre sonra, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla kız kardeşiyle beraber içeri giren Candan, 5,5 ay sonunda anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilmişti.
Tahliye olduktan sonra dışarıdaki ilk gününü ailesiyle geçiren Nihal Candan'ın ikinci gün kendisini sokağa atıp kuaföre gitmesi, hemen akabinde arkadaşlarıyla Nişantaşı sokaklarını arşınlaması tepki çekmişti.
Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden fenomen, geçtiğimiz saatlerde "her şey sosyal medya yüzünden oldu, bir daha asla sosyal medya kullanmayacağım" sözünü çiğnemeye karar verdi.
Doğum günü için özel hazırlanan Candan, "suçlu değil" notuyla o geceden kalan bir fotoğrafını paylaştı. Pastasının üstündeki, "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı da dikkatler kaçmadı...
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Artık gülüp geçiyorum ya cidden, aklım almıyor çünkü bir noktadan sonra.. :)
ohhh ne güzel eğleniyor adelet işte bak 'ne güzel adalet sistemimiz var ya gurur duyorumm....
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