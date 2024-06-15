Özel Parti Düzenledi: 37 Kilo Kaldığı İçin Cezaevinden Tahliye Edilen Nihal Candan Yaralarını Çabuk Sardı!

Anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edildiğinden beri gezmelere doyamayan Nihal Candan, bu sefer de 'bir daha asla sosyal medya kullanmayacağım' sözünü çiğnedi! Cezaevi günlerinin acısını doğum günü partisinde çıkaran Candan'ın pozu ve pozuna iliştirdiği not dikkat çekti.