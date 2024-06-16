Bayram Gibi Bayram: Hiçbirimizin Aşamadığı Efsane İkili Teoman ve Şebnem Ferah Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Bayram Gibi Bayram: Hiçbirimizin Aşamadığı Efsane İkili Teoman ve Şebnem Ferah Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Yıllar sonra bir araya gelip görüntü veren Teoman ve Şebnem Ferah'ın bayram mesajı gönülleri büyük fethetti! Efsane ikiliyi yan yana görenlerin eli ayağına dolandı, 'noluyoruz allahım!' tepkileri de gecikmedi...🙈
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Teoman ve Şebnem Ferah'tan yıllar sonra gelen videoya geçiş yapmadan önce müsaadenizle kısa bir zaman yolculuğuna çıkaracağız sizi! Çünkü dile kolay, aşk dedikoduları ve yakıştırmalarla bezeli koskoca 40 yıllık bir dostluktan bahsediyoruz!
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Hem Teoman'ın hem de Şebnem Ferah'ın pik yapıp Türk rock müziğine yön verdiği 90'lı yıllar ve 2000'li yılların başında sık sık beraber görüntüleniyorlardı hatırlarsanız!
O kadar ki onlara aşık milyonlarca insan, bu ikilinin bir gün mutlaka bir araya geleceklerine veya biz fark etmeden deli dolu bir aşk yaşadıklarına çok inandı. 2000 yılında beraber yaptıkları "İki Yabancı" şarkısı ise hepimizin yüreğini delip geçmiş, "allahım bu nasıl bir şey?" dedirtmişti...
Ama gelin görün ki ne zaman "hiç aşk yaşadınız mı?" veya "aşık oldunuz mu birbirinize?" soruları gelse ret cevabı aldık. Önce Şebnem Ferah, "Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir. Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" açıklamasında bulunmuştu.
Derken konu en son 2022'de yeniden alevlendirilerek Teoman'a sorulduğunda ise "Teoman ikilinin yakıştırılmasına ilişkin olarak arkadaşlık vurgusu yaparak, “Her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" açıklaması gelmişti. Aslında her ikisinin de yalnızca çok yakın ve çok samimi bir dostluktan bahsettiği aşikardı. Fakat bir umuttur ya işte, hep işimize geldiği gibi yorumladık bu sözleri!
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Fakat olmadı, bunca sene hiç aşk yaşarken görmedik onları. Hep doğal ve samimiydiler ama bizim yaptığımızın aksine onlar aralarındaki müthiş uyum ve enerjiyi görmezden gelmeyi tercih ettiler.
Şimdi hazırsanız olanların olduğu o ana, herkese küçük bir kalp krizi geçirten o güncel videoya geçiyoruz! Son dönemlerde sosyal medya hesaplarını pek sık kullanmaya başlayan Teoman, TikTok hesabından bir bayram mesajı yayınladı. Ve bilin bakalım o bayram mesajı kiminle açılıyordu? Buyurun iyisi mi siz önce bir izleyip hazmedin...❤️
Sonra gelin, efsane ikiliyi yıllar sonra yeniden bir arada görünce aklını kaybedenler ne demiş ona bakalım! 👇
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